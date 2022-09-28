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Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni devirdi!

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3 - 2 mağlup etti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Üçüncü sete kötü başlayan milliler seti de 25-16 kaybetti ve maç 5. sete taşındı.

Son seti 15-13 kazanan milliler maçtan da 3-2 galip ayrıldı.

Milli takımda, Ebrar Karakurt 29 ve Zehra Güneş 11 sayıyla oynadı.

A Milli Takım, grubundaki 4. maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

Türkiye'nin B Grubu'ndaki kalan maçları şöyle:

29 Eylül Perşembe:

18.30 Türkiye-Hırvatistan

1 Ekim Cumartesi:

21.30 Türkiye-Polonya

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti: 3-2

SALON: Ergo Arena

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Andrea Puecher (İtalya)

TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meryem, Meliha, İlkin)

DOMİNİK CUMHURİYETİ: Marte, B.Martinez, Gonzalez, G.Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Castillo (L) (De La Cruz, Inmaculada, D.Martinez, Caro, Jazmin, Paredes)

SETLER: 21-25, 25-21, 25-18, 16-25, 15-13

SÜRE: 142 dakika

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