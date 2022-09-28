BIST 3.198
DOLAR 18,52
EURO 18,03
ALTIN 988,70
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Novak'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Novak'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Jazira takımına transfer oldu.

Abone ol

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira, Filip Novák ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çek defans oyuncusu Filip Novak'la serbest oyuncu statüsünde sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız" denildi.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosuna almadığı Çek sol bek, bu sezon 4 maçta sahaya çıktı, toplam 74 dakika forma giydi. 

2020 yazında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak, Fenerbahçe'deki 3 sezonunda 51 maça çıktı; 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki
Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki
Emekliliğinize Yatırım Yaparak Aylık Kazancınızı Kendiniz Belirleyin!
Emekliliğinize Yatırım Yaparak Aylık Kazancınızı Kendiniz Belirleyin!
Erdoğan'ın duyurusunun ardından restoranlarda nakit ödeyene indirim hazırlığı başladı
Erdoğan'ın duyurusunun ardından restoranlarda nakit ödeyene indirim hazırlığı başladı
"Masaya biz de aday getirebiliriz" diyen İYİ Parti lideri Akşener'e CHP'den cevap
"Masaya biz de aday getirebiliriz" diyen İYİ Parti lideri Akşener'e CHP'den cevap
Türkiye'den Thodex'in kurucusu Fatih Özer için resmi iade talebi!
Türkiye'den Thodex'in kurucusu Fatih Özer için resmi iade talebi!
CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, iptal istemini kabul etmedi
CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, iptal istemini kabul etmedi
Kamala Harris'in Seul ziyareti öncesi KDHC'den füze hamlesi
Kamala Harris'in Seul ziyareti öncesi KDHC'den füze hamlesi
Meral Akşener'in adaylık çıkışına CHP'li Özgür Özel'den flaş cevap: "Sizin söylediğiniz noterler..."
Meral Akşener'in adaylık çıkışına CHP'li Özgür Özel'den flaş cevap: "Sizin söylediğiniz noterler..."
AB'den yeni yaptırım paketi teklifi
AB'den yeni yaptırım paketi teklifi
İran, Irak'taki karargahlara füze yağdırdı! 7 ölü 24 yaralı
İran, Irak'taki karargahlara füze yağdırdı! 7 ölü 24 yaralı