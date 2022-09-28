HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Novak'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Jazira takımına transfer oldu.Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira, Filip Novák ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çek defans oyuncusu Filip Novak'la serbest oyuncu statüsünde sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız" denildi.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosuna almadığı Çek sol bek, bu sezon 4 maçta sahaya çıktı, toplam 74 dakika forma giydi.
2020 yazında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak, Fenerbahçe'deki 3 sezonunda 51 maça çıktı; 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.