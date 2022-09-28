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Joe Biden, bu kez de kürsüde yolunu şaşırdı

Joe Biden, bu kez de kürsüde yolunu şaşırdı

Biden, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından sahneden inmek isterken yolunu şaşırdı. Hareketleri nedeniyle sosyal medyada gündem olan Biden'ın "yine kafasının karıştığı" iddia edildi.

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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, bugün Engelliler Onur Ayı için düzenlenen bir etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Biden, konuşmasını bitirdikten sonra eşi Jill Biden konuşmaya başladı.

Biden'ın, eşi Jill Biden konuşmasını bitirdiği sırada kürsüden inmek üzereyken yolunu şaşırdığı görüldü.

"Yine kafası karıştı"

First Lady Biden, kürsüden inmek isteyen Başkan Biden'a yolu göstererek, "Buradan aşağı gideceksin" ifadesini kullandı.

Kürsüden inerken kafası karışmış gibi görünen Biden, etrafına biraz daha bakındıktan sonra kürsüden ayrıldı.

Sosyal medya kullanıcıları Biden'ın "yine kafasının karıştığını" ifade etti.

Geçtiğimiz haftada kürsüde benzer hareketler sergilemişti

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Biden, AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla mücadele için bağış toplamak amacıyla gerçekleştirilen Küresel Fon Konferansına katıldığı sırada da benzer hareketler sergilemişti.

Kürsüden inerken yolunu kaybetmiş gibi görüntülenen Biden için sosyal medya kullanıcıları, Biden'ın "kaybolmuş gibi göründüğü" yorumlarını yapmıştı.

Haberlerde sağlığının iyi olmadığı öne sürülüyor

Öte yandan ABD basınına göre, Biden'ın son zamanlardaki hareketleri, yaşının ve sağlığının sorgulanmasına sebep olarak gösteriliyor.

İHA'nın haberine göre; haberlerde, 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın sağlığının iyi olmadığı yorumları öne sürülüyor.

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