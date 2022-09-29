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Kargoyu imzaladı 1 ay sonra avukatından gelen telefonla yıkıldı

Kargoyu imzaladı 1 ay sonra avukatından gelen telefonla yıkıldı

İSTANBUL Kadıköy'de yaşayan 80 yaşındaki Sevil Özer'e kumpas kuran sahte kargocu imzalattığı kağıdın altına 3 milyon liralık senet yerleştirdi. Özer bir ay sonra icralık olduğunu öğrenince gerçek anlaşıldı. Özer’in parasına ve evine tedbir konuldu

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İstanbul Kadıköy'de yaşayan emekli muhasebeci Sevil Özer'e (80) geçtiğimiz temmuzda Tekirdağ'daki yazlığındayken bir telefon geldi.

Kargocu olduğunu söyleyen kişi, Kadıköy'deki adresinde kimseyi bulamadığını, elindeki evrakın önemli olduğunu söyleyerek "Adresinizi verin, gelip teslim edeyim" dedi.

Aynı günün akşamında Tekirdağ'a gelip elindeki kâğıtları hızlıca, "Aracım yol kenarında, hemen gideyim" diyerek imzalatıp kaçar gibi gitti.

Senedi alta sakladı

Özer, kargoyu açtığında reklam broşürleri buldu. Ne olduğunu anlamadı. Ancak 1 ay sonra avukatından gelen telefonla icralık olduğunu öğrendi.

Kargocu kılığındaki dolandırıcının, imzalattığı kâğıdın altını kesip bir senet yerleştirdiği, senede de 3 milyon lira borç yazıldığı ortaya çıktı. Yaşlı kadın şimdi üzerine kalan 3 milyon liralık borçtan kurtulmaya çalışıyor.

"Kimseye borcum yok"

Özer, "Benim kimseye borcum yok. Bankadaki paramı, evimi kullanamıyorum. Tedbir koymuşlar. Bu dolandırıcı başkalarının da canını yakmıştır.

Kâğıdın altını kesip bana senet imzalatmış. Sonradan anladım. Yoksa bir kâğıt için Tekirdağ'a gelir mi? Bu beladan bir an önce kurtulmak istiyorum, şüpheliler inşallah yakalanır" dedi.

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