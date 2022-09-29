Bu felç bir başka! Uykuda yakalanırsanız sonrası korkunç!

Felç, oldukça korkunç ve ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Uyku felci ise diğer felçlere göre bilinenden oldukça farklı bir rahatsızlıktır. İşte uyku felcinin sebepleri...

Abone ol

Halk arasında inme olarak da bilinen felç, beyindeki bir kısmına giden kan akışının azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını engelleyen duruma denir. Bu durum yaşandığında vücutta kalıcı veya geçici hasarlar kalabilir.

Ansızın gelen bu sağlık sorunu bazen kişileri uykuda da yakalayabiliyor. İşte bu duruma uyku felci deniliyor. İşte uyku felci ile ilgili bilgiler.

REM uykusu

Uyku REM ve REM dışı olmak üzere iki temel evreden oluşur. REM dışı uyku durumunda kan basıncı ve vücut sıcaklığı düşer, kaslar gevşer, kalp atım hızı yavaşlar, gözler hareket etmez ve derin uykuya geçilir. Bu evreden sonra rüyaların çoğunun görüldüğü REM uyku evresi başlar. REM uykusunda beyin aktif hâle gelir, gözler hızlı hareket eder, kol ve bacak gibi istemli çalışan kaslara sinyal gönderilerek vücudun tamamen gevşemesi ve hareketsizleşmesi sağlanır. Vücudun bu hâline kas atonisi denir.

Rüya etkisi

Kas atonisi REM uykusunun normal bir sürecidir. Esas amacı, REM uykusu esnasında görülen rüyaların etkisiyle oluşabilecek herhangi bir yaralanmanın önüne geçmektir. Bazen derin uykudayken bir anda uyanıp gözlerimizle etrafı gözlemleyebildiğimiz ya da etraftaki sesleri işitebildiğimiz fakat hareket edemediğimiz anlar olur. Bu duruma uyku felci denir.

Uyku felcinde bilincimiz açıktır ve gözlerimizle etrafı gözlemleyebiliriz ya da sesleri duyabiliriz. Ancak kol ve bacak gibi istemli çalışan kaslarımızı hareket ettiremeyiz. Çünkü uyku felci esnasında kas atonisi devam eder. Normal uyku sürecinde kas atonisi hissedilmese de REM uykusu tamamlanmadan ya da bu evreye geçiş sürecinde uyanılması uyku felcinin yaşanmasına sebep olur.

Birkaç saniye ya da birkaç dakika

Uyku felci esnasında bir insan halüsinasyon görebilir, nefessiz kalıyor gibi ya da göğsünde baskı varmış gibi hissedebilir. Bu durum birkaç saniye ya da birkaç dakika boyunca sürebilir.

Uykusuzluk, uyku düzeninin bozulması ve stresin beraberinde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete ya da bipolar bozukluk gibi rahatsızlıklar da uyku felcine sebep olabilir. Uyku felci normalde nadir olarak görülür, geçicidir ve mühim sağlık sorunlarına yol açmaz. Ancak sık yaşayanların bir doktora görünmesi önerilir.