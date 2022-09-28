Şiddetli karın ağrılarından bıktıysanız bu yöntemleri mutlaka deneyin

Karın ağrısı, başladığı zaman insanları hayattan soğutan sağlık problemleri arasında yer alıyor. Ciddi problemlerin habercisi de olabilen karın ağrısı için evde yapabileceğiniz bazı tedavi yöntemleri bulunuyor.

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Gündelik yaşamda en çok denk geldiğimiz sağlık problemleri arasında mide veya karın ağrısı yer alıyor. Farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan karın ağrısı, tedavi edilmediği taktirde oldukça can sıkan bir durum haline gelebiliyor. Peki karın ağrısı nasıl geçer?

Karın ağrısı için doğal tedavi yöntemleri

Doğal tedavi yöntemleri, çok eski tarihlerden bu yana kullanılmaktadır ve günümüzde de kullanılmayı sürdürüyor. Karın ağrısı için de kişiler doğal tedavi yöntemlerini sıklıkla tercih ediyor. Karın ağrısı için doğal tedavi yöntemleri arasında bitki çayları, bitkiler ve faydalı besinler bulunuyor.

Karın ağrısı en çabuk nasıl geçer

Karın ağrısı başladığı andan itibaren iki ila üç gün arasında ortadan kaybolur. Bu iyileşme sürecini hızlandırmak için doğal yöntemler tercih edilebilir. Evde uygulanabilecek doğal yöntemler karın ağrısının geçmesinde etkili olmuyorsa insanlar vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmalıdır. Geçmeyen karın ağrısı çeşitli rahatsızlıkların semptomlari olabilir. Bu yüzden doktor muayenesi aksatılmamalıdır.

Karın ağrısı sıkıntısı yaşayan insanların en çok merak ettiği ve hakkında araştırma yaptığı hususların başında limonlu çay gelir. Limonlu çay bilhassa gribal rahatsızlıkların yoğun olduğu dönemlerde bakteri ve enfeksiyonlarla mücadele eder. Bu şifalı çay karın ağrısı ve mide bulantısı için de kullanılabilir. Limonlu çayın aynı zamanda nane ile tüketilmesi karın ağrısının iyileşmesinde daha etkili olabilir. Nanenin ferahlatıcı, gaz giderici ve mide bulantısını önleyici özellikleri limonun antioksidan ve C vitamini özellikleri ile birleştiğinde karın ağrısı için evde uygulanabilecek en etkili yöntemdir.

Karın ağrısı için evde neler yapılabilir?

Karın ağrısı için evde uygulanabilecek pek çok çeşitli yöntem vardır. Bunların başında bitki çayları yer alır. Bitki çayları evde kolaylıklar ve hızlı bir şekilde hazırlanabilen çaylardır. Karın ağrısı için zencefil çayı, tarçın çayı, nane limon çayı, rezene çayı ve tarçın çayı tüketilebilecek en faydalı çaylar arasında ilk sıradadır. Bunun beraberinde elma püresi, muz püresi ve patates püresi de karın ağrısı için evde uygulanabilecek yöntemler arasında yer alır. Evde karın ağrısı için yapılabilecek basit uygulamalardan biri de sirkeli ve limonlu sudur. Bu karışım ile bağırsak ve midede var olan bakteri ve enfeksiyonlar ortadan kalkabilir.

Karın ağrısına ne iyi gelir

Şiddetli karın ağrısı çoğunlukla mide ve bağırsak sorunlarından kaynaklanır. Böbrek taşlarındaki sorunlar, şeker hastalığı, kadınlardaki adet sancıları, gıda zehirlenmesi ve kan rahatsızlıkları da şiddetli karın ağrısına iyi gelir. Karın ağrısı için muz, patates ve elma gibi gıdaların pürelerinin tüketilmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda insanlar probiyotik içeriği yüksek olan yoğurt ve kefir tüketimini de arttırmalıdır. Probiyotik bağırsak ve mide sağlığı için çok mühim bir yere sahiptir.