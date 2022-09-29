Can Ataklı çıldırdı canlı yayında Meral Akşener’e küfür etti!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu yerde biz olmayız. İlla olsun deniyorsa biz kalkalım masadan onlar otursun" sözleri Can Ataklı'yı kızdırmış ve kabul edilemez bir tepki vererek Akşener'e küfür etmişti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık bu duruma büyük tepki gösterdi.

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Geçtiğimiz gece Haber Türk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek progmana Meral Akşener konuk oldu. Meral Akşener'in 6'lı masa, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklamaları gündeme oturdu. Küfürbaz Can Ataklı kendi Youtube kanalında yaptığı yanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Partililere açıkça küfretti.

Bugün seçim olması durumunda HDP dahil muhalefet bloğunun yüzde 60 civarında oy alacağını öne süren Ataklı, "HDP ile aynı masada olmayız" açıklamalarını ahmakça olarak niteleyip İYİ Partililere küfretmesini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık çok sert eleştirdi.

'Adamlar haklı olarak bakanlık da başbakanlık da çıkarır'

İYİ Partililerin kompleksli ve ahmak olduğunu söyleyen Ataklı, "'Hiç kimse HDP ile iş birliği yap, onunla organik bağ kur, ortak hükümet kur' falan demiyor. HDP'nin de bakmayın öyle çıkıntı yaptığına. Adamlar haklı olarak da bakanlık da başbakanlık da cumhurbaşkanı da çıkarır. Teknik olarak doğru. HDP'lilerle de konuştum ben. Son izlenimlerimi de söyleyeyim hiç kimsenin derdi bakanlık vermezseniz desteklemem vs. değil." diye konuştu.

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