BIST 3.198
DOLAR 18,54
EURO 17,99
ALTIN 981,60
HABER /  EKONOMİ

BDDK onayladı! 1,5 milyar lira sermayeli dijital mevduat bankası kuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BDDK onayladı! 1,5 milyar lira sermayeli dijital mevduat bankası kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, FUPS Bank AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital mevduat bankasının kuruluşunu onayladı.

Abone ol

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Fatih Tosmur, Hüseyin Cem Başçı, Elif Tosmur ve Eysa Tosmur tarafından Türkiye'de FUPS Bank AŞ unvanlı bir dijital mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

Bankanın kuruluş sermayesi 1,5 milyar lira olacak.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.

ÖNCEKİ HABERLER
100 kişiden sadece 1'i hemen buldu! Halının üzerindeki telefonu bulabildiniz mi?
100 kişiden sadece 1'i hemen buldu! Halının üzerindeki telefonu bulabildiniz mi?
İstanbul'da 13 saat boyunca yandı! Fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'da 13 saat boyunca yandı! Fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Kripto Yatırımlarıyla Varlıklarınızı Katlama Şansı Bir Tık Uzağınızda
Kripto Yatırımlarıyla Varlıklarınızı Katlama Şansı Bir Tık Uzağınızda
Aracı terkedilmiş halde tarihi köprüde kanlar içerisinde bulundu
Aracı terkedilmiş halde tarihi köprüde kanlar içerisinde bulundu
ABD Dışişleri Sözcüsü Price'tan Yunanistan'a çifte standart itirafı ABD'li muhabirin sorusu bitirdi
ABD Dışişleri Sözcüsü Price'tan Yunanistan'a çifte standart itirafı ABD'li muhabirin sorusu bitirdi
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in
Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 3. kez Anadolu Efes'in
Kovid-19 aşısı olmayı reddeden askerler ordudan atıldı
Kovid-19 aşısı olmayı reddeden askerler ordudan atıldı
Sultanbeyli'de korkutan yangın! 13 saat sonra söndürüldü
Sultanbeyli'de korkutan yangın! 13 saat sonra söndürüldü
Can Ataklı çıldırdı canlı yayında Meral Akşener’e küfür etti!
Can Ataklı çıldırdı canlı yayında Meral Akşener’e küfür etti!
Bu felç bir başka! Uykuda yakalanırsanız sonrası korkunç!
Bu felç bir başka! Uykuda yakalanırsanız sonrası korkunç!