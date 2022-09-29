100 kişiden sadece 1'i hemen buldu! Halının üzerindeki telefonu bulabildiniz mi?

Biliyoruz bu haberi hemen bulurum şimdi diyerek açtınız ve hemen halını üzerindeki gizli cep telefonunu bulmaya başladınız. Fotoğrafa önce baktınız, sonra daha detaylı baktınız ama hala bulamadınız değild mi? 100 insandan sadece 1'in ilk bakışta görebildiği telefonu birlikte haydi gelin birlikte bulalım...

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Son günlerde özellikle sosyal medyada herkes birbirine bu dikkat testini yolluyor. Hepimizin ilgisini çeken ve 'ben hemen bulurum' dediği testlerden birini yine sizler hazırladık. Bu görsele iyi bakın, ilk bakışta hiç bir detay yok gibi dursa da aslında bu karmaşık desenli halının üzerinde bir cep telefonu gizli. Peki ama nerede?

100 kişiden 1'i hemen farkediyor

İnternet sitelerinde yer alan testlerin içerisinde pek çok optik illüzyon türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de halının içine gizlenmiş telefon oluyor. IQ'su yüksek olan kişiler, halının üzerindeki gizli telefonu hemen buluyor.

Peki ama nerede bu telefon?

Facebook, instagram ya da diğer sosyal mecralarda karşınıza sık sık zeka ve dikkat testleri çıkar. Bir çoğumuz bu testlere kayıtsız kalamaz ve hemen kendini teste sokar. İşte sizi biraz zorlayacak bir dikkat testi daha. 100 kişiden sadece 1'inin sadece ilk bakışta bulabileceği halının üzerindeki cep telefonunu siz kaç dakikada bulabileceksiniz?

Hala halının içine gizlenmiş, desenlerin arasında kaybolmuş telefonu göremediniz değil mi. Evet, kabul ediyoruz biz de çok zor bulduk. Bu nedenle işinizi biraz daha kolaylaştıralım... İşte telefon orada