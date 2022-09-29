Demet Özdemir balkondan paylaştı, takipçileri mest oldu! "Böyle bir şey yok abi yaaa"

Güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz ay şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine girmiş, çiftin görkem düğün töreni haftalarca konuluşmuştu. Daha sonra 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki cesur sahneleriyle gündeme gelen Demet Özdemir, sosyal medya hesabı Instagramdan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu paylaştığı balkon pozları ile takipçilerini adeta mest etti.

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Yer aldığı projelerde başarılı performansıyla, fit vucüdu ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteliğini evlilik ile taçlandıran güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Milyonluk düğün haftalarca konuşuldu

2 yıllık birlikteliklerini 28 Ağustos'ta evlilik ile taçlandıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un görkemli düğün töreni magazin gündemine bomba gibi düşerken, haftalarca konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un ayakkabı tercihi ve fiyatı olay olurken, Demet Özdemir'in düğünde üç farklı gelinlik giymesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Hiçbir masraftan kaçınmayan çift bu düğün töreni için kesenin ağzını açtı ve masrafların yaklaşık 4 milyon TL'yi bulması iddia edilirken ünlü şarkıcının eşi Demet Özdemir için özel olarak tasarlattığı ve Türkiye'de bir tane olan Bulgari serpenti gerdanlık hediyesine tam 47,500 Euro yani 861 bin TL ödemesi çok konuşulmuştu. Öte yandan "Beş metre ayakkabı giymiş" gibi yorumlar yapılan Koç'un ayakkabıları sosyal medyaya damga vurmuş, ünlü şarkıcı ayakkabılar için 17 bin 600 TL ödemişti.

İşte Oğuzhan Koç'un sosyal medyaya damga vuran ayakkabıları;

Demet Özdemir'in cesur sahneleri olay oldu

Yer aldığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren Demet Özdemir, yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'nın ilk iki bölünün yayınlanmasının ardından cesur sahneleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy ile başrol oynayan Özdemir'in ateşli öpüşme ve yatak sahneleri olay olurken hayranları "Kocan bir şey demiyor mu?" yorumlarında bulunmuştu.

İşte Demet Özdemir'in o cesur sahneleri;

Balkon pozları ile takipçilerini mest etti

Görkemli düğün töreninin ardından Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cesur sahneleri ile gündeme gelen 30 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak balkon pozları ile takipçilerini adeta mest etti. Özdemir'in balkon paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun hayranları paylaşımın altında, "Çok güzelsin yaaa" "Bu nasıl güzellik böyle", "Alev aldı buralar", "Böyle bir şey yok abi yaaa" gibi yorumlarında bulunurken eşi Oğuzhan Koç ise siyah kalp bıraktı.

İşte Demet Özdemir'in mest eden balkon pozları;