Terörist Dilşah Ercan'ın gazeteci denildiği rapordan aylar önce CHP'nin uyarıldığı ortaya çıktı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan'ın polise molotof atmaktan sabıkası olduğu ve CHP raporu çıkmadan aylar önce yazıldığı ortaya çıktı. Mehmet Barlas dikkat çeken ayrıntıyı kaleme aldı.

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Mersin'deki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin gazetecilere ilişkin bir raporunda yer alması gündeme oturdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Mersin'de öldürülen terörist Dilşah Ercan için "11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim" itirazı tartışmalara neden oldu.

"Raporun hesabını mı soracaksınız?"

Özel, Dilşah Ercan'ın isminin, partisinin 2013'te yayımladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer almasıyla ilgili "CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız?" dedi.

"Daha kötüsü elinde salladığı evrakta 'PKK'lı' yazıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kendine yakışan kirli dili iade ediyoruz. Konu şu, 'nereden bilebilirim' dediği, 11 yıl önce de zaten terörist ve PKK'lı olduğu için hapiste. Daha kötüsü elinde salladığı evrakta 'PKK'lı' yazıyor zaten. Ne zaman utanacaksınız?" sözleriyle Özel'e tepki gösterdi.

Rapor çıkmadan önce Dilşah Ercan suça karışmış

Dilşah Ercan tartışmasına ilişkin Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, o dönem Sabah gazetesinde yayınlanan küpürü paylaştı.

Hazırlık tarihi 2012 Aralık-2013 Ocak olan rapordan aylar önce Sabah gazetesinde CHP yönetiminin uyarıldığı ortaya çıktı. Barlas bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Aslında polisimizi şehit eden Dilşah Ercan isimli PKK'lı teröristin gazeteci olmadığını onlar da biliyor. Nereden mi biliyorum. Gazetemizin Adana Temsilcisi Ersin Ramoğlu, 6 Şubat 2012 tarihinde "Bunlar mı Gazeteci" başlıklı bir köşe yazısı kaleme alıyor. Bu yazıda Dilşah Ercan hakkında aynen şunları söylüyor: "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve PKK destekçilerinin 'gazeteci' diye yutturdukları bazı isimler ve suçları oldukça dikkat çekici. Mesela, Dilşah Ercan. Yorum Gazetesi çalışanı olarak görülüyor. Suçları arasında polise molotof kokteyli ile saldırmak da var."

Anlayacağınız, Sabah Gazetesi isim vererek 10 yıl önce PKK'lı canlı bomba Dilşah Ercan konusunda CHP'yi uyarmış. Ancak CHP'liler bu uyarıyı göz önünde bulundurmamış. Sonuçta "CHP'nin aklamaya çalıştığı canlı bomba, pazartesi gecesi bir polis memurunu şehit etti". Kitabın kapağında imzası bulunan CHP'li Özgür Özel istediği kadar bağırsın. Hiçbir şey şehit polis memurunu geri getirmeyecek."

Teröristler kendilerini patlatmıştı

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı. Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Dilşah Ercan kimdir?

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlenmişti.

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.