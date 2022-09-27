Müge Anlı'da aranıyordu, cesedi dondurucuda çıktı! 3 yaşındaki kızı annesine fuhuş yaptırmak için kaçırdılar
GAZİANTEP'te Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 kızını arayan anneye, 3 yaşındaki kızı Lina'dan acı haber geldi. Aylardır kayıp olan kız çocuğu Lina'nın işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu.
Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına katılan Melissa ve Abdurrahman çifti, eşinden boşanmış olan Melissa'ya zorla fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 ve 3 yaşlarınıdaki iki kızlarını arıyorlardı. Melissa ve Abdurrahman'a dün acı haber ulaştı. Ayladır kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina, işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.
Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Soruşturma kapsamında 3 kişi yakalandı.
O bebeğin kimliği herkesi bir kez daha yıktı. O ceset, Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın aylardır aradıkları kayıp kızları Lina'nın cansız bedeniydi.