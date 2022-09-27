Müge Anlı'da aranıyordu, cesedi dondurucuda çıktı! 3 yaşındaki kızı annesine fuhuş yaptırmak için kaçırdılar

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına katılan Melissa ve Abdurrahman çifti, eşinden boşanmış olan Melissa'ya zorla fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 ve 3 yaşlarınıdaki iki kızlarını arıyorlardı. Melissa ve Abdurrahman'a dün acı haber ulaştı. Ayladır kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina, işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu.