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Sivas'ta dilenci yakayı ele verdi paraları sakladığı yer şaşkına çevirdi

Sivas'ta dilenci yakayı ele verdi paraları sakladığı yer şaşkına çevirdi

SİVAS'ta dilencilik yaparak para toplayan bir şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın dilenerek topladığı 730 TL'yi, koltuk değneğinin içine gizlediği görüldü. Dilenci o paralara 'Sakatlık maaşım' savunması yaptı.

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Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada S.A. isimli dilenci zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Kısa sürede yakalanan dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek, üst araması yapıldı. Aramada dilencinin insanların duygularını sömürerek elde ettiği paraları sakladığı yer ise görenleri şaşkına çevirdi.

Dilencinin koltuk değneğinin el tutacağı kısmında 730 lira bulundu.

"Sakatlık maaşım"

Paranın bulunması üzerine dilencinin ‘Sakatlık maaşım’ diyerek kendini savunması ise pes dedirtti. Paralara el konulurken, dilenciye idari işlem yapıldı.

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