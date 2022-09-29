Zinayı kanıtlayan eşe mahkeme şoku! Mesajları görünce yıkıldı: Gitmek istediğimiz oteller...
ADANA'da bir kadın boşanma davası açtığı eşinin dedektif gibi izini sürdü. Mahkemeden özel izinle eşini takip eden kadın mesajları görünce yıkıldı. Aldatıldığı kesinleşen kadın, eşinin otel kayıtlarını kanıt olarak kullanıp 'zina' davası da açmak istedi. Mahkemeden gelen yanıtla şok oldu... Aldatan koca ise evliyken bakın kimle nişanlanmış...
Kayseri’de infaz koruma memuru olarak çalışan Elif Nur K. (32), 2013 yılında Adana’da avukatlık yapan İ.K. (35) ile evlenip Adana’ya yerleşti. Çiftin bu evlilikten 1 kızları dünyaya geldi. Ancak Elif Nur K.’nin çocuğu olduktan sonra Kayseri’ye tekrardan ataması çıktı ve genç kadın 9 aylık kızıyla 300 kilometre uzaktaki ailesinin yanına yerleşti.
İ.K. ise siyasi kariyeri için Adana'da kaldı. İddiaya göre, bu süre zarfında İ.K., ailesine ilgisiz kaldı ve eşiyle kızını ayda bir ziyaret etti.
Elif Nur K. ise, evliliğini kurtarmak için tayinini Adana'ya aldırdığını ancak İ.K.'nin eve alkollü gelip kendilerini ihmal ettiğini öne sürdü. Çabaları sonuçsuz kalan genç kadın, Mart 2019'da Kayseri'ye dönüp Adana 6.Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtığını söyledi.
Otelleri araştırdı
Elif Nur K., Nisan 2021'de sahte bir sosyal medya hesabından aldığı mesajla aldatıldığını öğrendiğini, mahkemeden aldığı izinle eşinin harcamalarını ve konakladığı otelleri araştırdığını söyledi.