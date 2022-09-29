İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı! Yapmayan pişman olacak tarihi de duyurdu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya çok önemli mesajlar verdi. Memiş, dolardan uzak durma çağrısında bulunurken ekranlardaki rakamlara inanarak altın düştü diyenleri de uyardı.
29 Eylül 2022 gram altın 978,94, çeyrek altın 1.642, cumhuriyet altını 6.536 liradan alıcı bulurken, Dolar 18.54, Euro da 17.98 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ahaber'de altın fiyatları, dolar ve brent petrol fiyatlarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu:
"Dolardan uzak durun"
Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor.
Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var.
Brent petrol 90 doların aşağısını kırdı. Petrol fiyatlarının gerilemesi iyi ancak dolar kuru yüksek diye pompa fiyatlarına yansımıyor. Ben gerilemenin devam edeceğini tahmin etmiyorum. Yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarında yeniden 130-140 dolarları görebiliriz.