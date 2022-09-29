Aşkları Survivor'a damga vurmuştu! Evlilik için ilk adım atıldı: Mert Öcal ile Sude Burcu çifti nişanlandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni ve dünyanın en zor yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2022'de başlayan 'aşk' evlilik yolunda ilk adımını attı. Yarışmada hem performanslarıyla hem de yaşadıkları aşklarıyla dikkat çeken Mert Öcal ile Sude Burcu çifti dün akşam nişanlandı.

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Survivor All Star 2022'ye ünlüler takımında yarışan oyuncu ve model Mert Öcal ile gönüllüler takımında yarışan güzel isim Sude Burcu aşkı damga vurmuştu. Yarışmada performanlarıyla dikkat çeken çift yaşadıkları aşk ile de sık sık gündeme gelmişti. Yarışmadan sonra da devam eden birliktelik dün akşam gerçekleştirilen sade bir nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımını attı. İşte Mert Öcal ile Sude Burcu'nun nişanından ilk kareler ve yaşananlar...

Yarışmadayken sevgilisi varmış

Yarışma öncesi Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Mert Öcal'ın Survivor yarışmasına katıldıktan sonra Sude ile de birlikte olduğu ortaya çıkması günlerce konuşulmuşu. Bir diğer yarışmacı Nisa Bölükbaşı yakın arkadaşının aldatılmasına dayanamamış Sude ile epey kavgalar etmişti. Çift yarışmadan sonrada aşk yaşamaya devam etmiş, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmişti.

Mert Öcal teklif etti, Sude kabul etti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasında başlayan Mert Öcal, Sude Burcu aşkı yarışma sonrası da devam etti. Çift aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde yaşarken, geçtiğimiz günlerde Mert Öcal doğum günü partisinde sevgilisi Sude Burca'ya herkesin önünde diz çöküp "Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir" diyerek evlenme teklifi etmişti. Yüzüğü gören güzel isim Burcu şaşkınlığını gizleyemezken mekanı "Evet evet evet" diyerek inletmişti. Süpriz evlilik teklifinin ardından Mert Öcal, aşkı Sude Burcu'yu ailesinden istedi ve çift sade bir nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımı attılar.

Mert Öcal ile Sude Burcu nişanlandı

Sürpriz evlilik teklifi sonrası ünlü çiftten hayranlarını sevindiren haber geldi. Mert Öcal aşkı için yollara düştü ve İzmir'e gidip Sude Burcu'yu evlilik teklifinden birkaç gün sonra ailesinden istedi.

İşte Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinin nişan töreninden kareler;

"Dünya yakışıklılar günü'n kutlu olsun aşkım"

İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ikiliden Sude Burcu, Mert Öcal'ın Dünya Yakışıklılar Günü'nü kutladı. Öcal'ın pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Burcu, "Yalnız bugün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş. Kutlu olsun aşkım... Dünya yakışıklım benim" diye yazmıştı.

Sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Mert Öcal ise aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından "Teşekkürler aşk" notuyla yayınlamıştı.

Aşk böyle ortaya çıkmıştı

Öte yandan Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.

Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

"Bu adamla neler yaşadığımı bilemezsin"



Mert Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise, "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı. Survivor'a damga vuran ve olay olan aşkta çift herşeye rağmen dün gece evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.