Yılan hikayesine döndü! Seren Serengil paylaştı Reha Muhtar'ın çocuklarıyla kavuşma anı

Deniz Uğur, çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eski eşi Reha Muhtar'la mahkemelik olmuştu. Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı ve kızının darp raporu aldığı açıklanmıştı. Davanın ardından Deniz Uğur'a kızının geçici velayeti verilmiş ve Muhtar'a 2 ay uzaklaştırma kararı alınmıştı. Oğullarının velayeti kendisinde olan Muhtar, oğlunu Deniz Uğur'un evinden aldı. Seren Serengil, Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar'a kavuşma anını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Deniz Uğur, eski eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açarak gündeme gelmişti. Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığını iddia etmiş ve darp raporu almıştı.

Deniz Uğur hakim karşısına çıktı. Geçici velayetin anneye verildiği davayı yakından takip eden Seren Serengil, oğullarının Reha Muhtar'dan kaçırıldığını belirtti. Deniz Uğur'un avukatı Seren Serengil'in bu paylaşımına ''Şiddet olayında gereğini yapmayarak çarpıtan şerefsizdir.'' cevabını verdi. Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: '' Seren Serengil kadar garip bir kadın görmedim. Bugün bütün gün mahkeme salonu önünde bekledi ne taraf ne tanık. Duruşma bitti M. isimli kız çocuğunun geçici velayeti anneye verildi zira ciddi bir şiddet iddiası var. Oğlan çocuğu babada. Çocuklara bu hususu açıklamak için Reha Muhtar'ın avukatları ile görüştüm ve çocuğu bizzat ben babaya teslim etmek için ayarlama yaptım. Biz bütün gün çocukları tek bir kamera çekmesin diye uğraştık. Çocuğu teslime gittim kameralarla bekliyorlar. Her şey bir yana, bir çocuğun geleceği bir yana. Benim için kadının beyanı gibi çocuğun beyanı da esastır. Çocuk görmediği ve yaşamadığı şeyi anlatamaz. Çünkü yaşı itibarıyla tecrübesi yoktur. Anlatıyorsa doğrudur. Gereğini yapmayan çarpıtan da şerefsizdir.''

Uzaklaştırma kararı

Geçici velayet davası kapsamında Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına 2 ay yaklaşmama kararı verildi. Reha Muhtar'ın karara uymaması halinde hapis cezası uygulanacağı belirlendi.

Oğlunu aldı

Velayeti kendisinde olan oğlunun mahkeme çıkışında Deniz Uğur tarafından eve götürülmesine tepki gösteren Muhtar, polislerle birlikte Deniz Uğur'un evinden oğlunu aldı.

Seren Serengil kavuşma anını paylaştı

Reha Muhtar'ın oğluna sarıldığı anlar Seren Serengil tarafından görüntülendi. ''İşte baba ve oğulun kavuşma anları'' notuyla paylaşım yaptı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasındaki olayları yakından takip etmek için adliyeye gitti. Instagram hesabından paylaşım yapan Serengil, ''Reha Muhtar, mahkemeden kaçırılan oğlunu polis eşliğinde alıyor.'' dedi. Muhtar'ın oğluna sarıldığı fotoğrafı da paylaşan Serengil, ''Baba-oğul kavuştular. Çok yazık'' ifadelerini kullandı.