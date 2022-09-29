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Taksim'de trafik ekiplerinden denetim! Taksicilere ceza yağdı; dalgınlığıma geldi

Taksim'de trafik ekiplerinden denetim! Taksicilere ceza yağdı; dalgınlığıma geldi

İSTANBUL Taksim'de emniyet ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada birçok taksiciye çeşitli nedenlerden dolayı cezai işlem uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı’nda dün taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde taksilerin belgeleri, yolcu kapasiteleri, sürücülerin emniyet kemeri ve taksimetreleri tek tek kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförüne ise 196 TL idari para cezası uygulandı.

Taksimetre açmadığı tespit edildi

Öte yandan, uygulama noktasında durdurulan bir taksi şoförünün taksimetre açmadığı ortaya çıktı. Şoföre 888 TL para cezası uygulandı.

4 taksiye 7 bin 292 TL ceza

Aynı zamanda denetim noktasında durdurulan ve ruhsatı kapalı olduğu ortaya çıkan 4 taksiye 7 bin 292 TL para cezası uygulandı.

"Dalgınlığıma geldi"

Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası uygulanan taksi şoförü, “Abi emniyet kemerinden yedik. Valla fark etmedim. Arabayı park ettik. Dalgınlığıma geldi. Bagaj indirmiştim. 196 TL ceza yazmış memur bey” dedi.

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