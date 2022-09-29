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MİT'ten Afrin-Azez yolunda operasyon! 3 PKK'lı terörist yakalandı

MİT'ten Afrin-Azez yolunda operasyon! 3 PKK'lı terörist yakalandı

SURİYE'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde operasyon! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.

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MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.

Ayrıntılar gelecek...

Terörist Ozan Tunç

Terörist Ferhad Edemen

Terörist Mehmet Kaykır

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