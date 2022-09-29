MİT'ten Afrin-Azez yolunda operasyon! 3 PKK'lı terörist yakalandı

SURİYE'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde operasyon! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.Abone ol
MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.
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Terörist Ozan Tunç
Terörist Ferhad Edemen
Terörist Mehmet Kaykır
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