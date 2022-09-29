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24 gündür haber yoktu! İstanbul'da kayıp kişi korkunç halde bulundu meğer...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
24 gündür haber yoktu! İstanbul'da kayıp kişi korkunç halde bulundu meğer...

 İSTANBUL'da kayıp ihbarında bulunulan kişinin, 24 gün önce dere ıslahı çalışmaları kapsamında açılan kuyuya düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 13 Eylül'de Kazım Tan (50) hakkında kardeşi tarafından kayıp ihbarında bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Tan'ın, Yenibosna bölgesinde Ayamama deresinin ıslahı çalışmalarının yapıldığı bir alandan zaman zaman domates topladığı, kaybolmadan önce telefonla görüştüğü bir arkadaşına da "Sana domates toplayıp getireceğim" dediğinin öğrenilmesi üzerine araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Kamera görüntülerinden bulundu

Tan'ın, güvenlik kamerası kayıtlarından dere ıslahı çalışmalarının yapıldığı alana 5 Eylül'de girdiği, burada inşa edilen atık su tahliye hattına ait yaklaşık 2 metre çapındaki kuyuya düştüğü belirlendi.

Bunun üzerine kuyudaki suyu kademeli olarak tahliye edip kamera sistemiyle atık su tahliye hattını tarayan ekipler, Tan'ın cansız bedenine ulaştı.

Kazım Tan'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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