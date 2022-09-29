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Mersin'de şehit düşen kahraman polis Sedat Gezer'in son sözleri ortaya çıktı!

Mersin'de şehit düşen kahraman polis Sedat Gezer'in son sözleri ortaya çıktı!

MERSİNMezitli’de polisevine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının yeni detayları ortaya çıktı. 2 PKK'lı kadın teröristle tek başına kahramanca çatışan şehit polis memuru Sedat Gezer'in telsizdeki son konuşmaları ortaya çıktı.

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Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi bununan polis evine gelen 2 PKK'lı kadın terörist önce kurşun yağdırdı daha sonra da bombalı saldırı yaptı. Düzenlenen saldırıda teröristlerin amacının polisevinin içine girip bombayı orada patlatmak olduğu öğrenildi. 

2 PKK'lı ile tek başına kahramanca çatışan polis memuru bu planı bozdu. Yaralandığı halde teröristleri püskürtmeyi başaran Sedat Gezer kahramanca şehit oldu. 

Yaralandım bile demedi 

Kahraman şehidin son konuşmaları ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, teröristlere karşılık verdikten sonra hemen telsize sarılan Gezer, “Terör saldırısı var. Acil destek yollayın” dedikten sonra kendini dışarı attı.

Telsizde “Ben yaralandım” bile demeyen Gezer, yola uzanıp bir ağacı kendine siper ederek teröristlerle çatışmaya başladı. Otomatik tüfeklerle kendisine kurşun yağdırmalarına rağmen teröristlerin bina içine girmelerine engel olan Gezer, hainlerden birini de vurdu. Gezer son kurşununa kadar çatıştı.

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