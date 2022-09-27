Şehit polis Sedat Gezer'in cenaze töreninde acı feryatlar! Eşi ve annesi kahroldu
MERSİN'de polisevine terör saldırısında şehit düşen Sedat Gezer'e son görev... Şehit Polis Sedat Gezer için Yenişehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Sedat Gezer'in eşi ve annesi törende feryat ederken 2 küçük çocuğun babalarına son kez bakışı yürek yaktı.
İki çocuk babası Sedat Gezer'in (48) naaşı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından cenaze namazı için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.
Buradaki törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Nafiye ve eşi Medine Gezer ile yakınlarına başsağlığı diledi.
Şehit polisin meslektaşları da Gezer'in 9 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız ve 6 yaşındaki kızı Melis Doğa'yı yalnız bırakmadı.
İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, meslektaşlarınca taşınan şehidin tabutuna İçişleri Bakanı Soylu ve diğer protokol üyeleri de omuz verdi.