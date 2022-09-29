Esra Ceyhan'ın kızı büyüdü boyu kadar genç kız oldu! Ayşe'yi paylaştı abartmayın dedi

ATV ekranlarında yayınlanan ve bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'ın sunduğu A'dan Z'ye programı bir döneme imzasını atmıştı. Televizyonun sevilen ismi Esra Ceyhan bu programdan sonra ekran hayatını uzun bir ara verdi. Evlenen Ceyhan'ın bir de Ayşe adında kızı oldu. Bebeklik hallerini bildiğimiz Ayşe şimdi büyüdü ve genç oldu...

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A'dan Z'ye programı ATV ekranlarının en uzun soluklu programlarından biri oldu. Haftaiçi her gün usta isim Esra Ceyhan'ın sunumu ile canlı yayınlanan programı bilmeyen yoktur. Programı bitirme kararı alan Esra Ceyhan, ekrana uzun bir ara verdiğini duyurmuş ve medyadan elini eteğini çekmişti. Şimdilerde 52 yaşında olan Esra Ceyhan, sosyal medya aracılığı ile ara ara yayınlar yapsa da aslında ekrana dönmeyi düşünmüyor. Evlendikten sonra Ayşe adında bir kızı olan Ceyhan'ın minik kızı şimdi büyüdü 16 yaşında bir genç kız oldu.

Kızı Ayşe ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Esra Ceyhan, altına yazdığı açıklama ile dikkat çekti. Gerek var mı bu kadar abartmaya? yorumunu yaptı..

'Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar ekranlarda boy gösteren gündüz kuşağı programı sunucusu Esra Ceyhan, 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenmiş, 2006'da kızı Ayşe'yi kucağına almıştı. Ancak ünlü çift, 17 yıllık evliliklerini 2009 yılında noktalamıştı.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Ceyhan, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz nisan ayında 16 yaşına basan kızının doğum gününü kutlayan ünlü isim, kutlama fotoğrafını "Ayşe'm" notuyla Instagram'da paylaşmıştı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Esra Ceyhan, son olarak kızıyla verdiği bir poz takipçilerinin beğenisine sundu. 53 yaşındaki Ceyhan'ın paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. Ceyhan, paylaşımına düştüğü notta, şu ifadeleri kullandı...

Yaş 15-16 ama görüntü 30-35. Neden?

"Son yıllarda, özellikle de son zamanlarda henüz ergenlik dönemini yaşayan genç kızlar öyle tuhaf görünüyorlar ki, üzülüyorum. Yaş 15-16 ama görüntü 30-35. Neden? Bir daha bu zamanları yaşama şansınız olmayacak ki, neden?"

"Saçlar boyalı, röfleli, yüzler aşırı makyajlı, tırnaklar takma" diyen ünlü sunucu, "Gerek var mı bu kadar abartmaya, yaşının güzelliğini, tazeliğini taşımak dururken bu acele niye? Bir kız çocuğunun hem ilk rol modeli, hem de öykündüğü ilk kadın olan anneler neredeler, olup biteni fark etmiyorlar mı? Küçük birer kadın gibi görünen ergen kızlar…