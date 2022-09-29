Sadece görüntüden mi ibaret, yoksa yol mu gösteriyor? İşte rüyaların sırrı

Rüyalar her zaman insanlar için oldukça ilginç bir durum olarak yaşanır. Kimi zaman yaşanılacak bir şeyi önceden görme, kimi zaman ise alakasız şeyler görülen rüyaların nasıl ve neden görüldüğü hep merak edilmiştir. İşte rüyalar ile ilgili gerçekler...

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Uykudan uyandığınızda sizi huzursuz eden, sebepsiz yere kötü hislere kapılmanızı sağlayan, ancak bazen de etkisiyle güne mükemmel başlamanıza sevep olan uykuda görülen rüyalar, bilimsel olarak oldukça ilgi çekici bir konudur. Peki rüya neden görürüz ve bu nasıl oluyor? İşte rüya ile ilgili sizi aydınlatacak bilgiler...

Rüya nedir?

Rüya, evreleri olan aynı zamanda görsel ve işitsel olarak hissettiğiniz bir duygu bütünlüğü olarak tanımlanabilir. Zaman kavramı bulunmayan rüya, saniyeler içinde görülür ve gerçek dünyadaki zaman ile kıyaslanamaz. Zamanın akış hızı çok farklı olduğundan dolayı rüya süresini tahmin etmek oldukça zordur. Bazı kişiler daha sık rüya gördüğünü bazı kişiler ise hiç rüya görmediğini söyler. Unutulmamalıdır ki herkes rüya görebilir. Bazıları rüyalarını uyanmaya yakın gördüğü için daha net hatırlar, bazıları çok derin uykudayken rüyalarını gördüğü için hatırlamaz ve hiç rüya görmediğini söyler. Çünkü rüyalar, uyandıktan sonra ilk yarım içinde net hatırlanırken geçen zamana takiben unutulur ve gün içinde ortalama %10’unu hatırlayabiliriz.

Neden tüya görüyoruz?

Rüya, bazı çalışma sonuçlarında beynin bir etkinliği olarak öne sürülmekte, bazı araştırmalara göre ise bilinçaltının uyku esnasında dışarı vurumu olarak tanımlanır. İnsanın beyninin uyurken de aktif kalmasının bir örneği olarak rüyalar gösterilebilir.

Sigmund Freud’un iddiasına göre rüya, kişinin bilinçaltında bulunan ve buraya atılmış olan isteklerin dışa vurumu olarak yorumlanır. Bu sebeple rüyada görülen şeylerin genel bir anlamı olmaktan çok özel bir anlamı vardır ve kişiye göre yorumlanacağını söyler. Rüyada görülen olayların büyük bir bölümü bastırılmış istekler olarak iletirken doğru yorumlamanın çok önemli olduğunu belirtilir.

Rüya türleri nelerdir

Güncelik Rüyalar/Basit Rüyalar: Yorumlanmaya kapalı olan rüya tipidir. En basit haliyle günün yorgunluğu ile kafanıza takılan nesne veya olayları görmenizle görülür. Yatmadan evvel yaptığınız aktiviteye göre de değişmekte olan basit rüyalar, unutulmaya en yatkın gündelik rüyalar olarak nitelendirilir.



Yorumlanabilir/Gerçek Rüyalar: Bu rüya türünde ise, kişilerin gördükleri rüyaların gündelik hayatında aynı şekilde yaşama ihtimali bir hayli yüksektir. Bu sebeple bu türleri yorumlanırken dikkat edilmesi gereklidir.



Güzel Rüyalar: İsminden de anlaşılacağı gibi insana huzur veren, uçtuğunuzu, koştuğunuzu veya sevdiğiniz insanlarla zaman geçirdiğinizi gördüğünüz ve uyandığınızda size mutluluk hissi veren rüyalardır.



Rüya Tekrarı: Nadir görülen ama görülen kişi tarafından genellikle hatırlanan rüya türüdür. Kişi rüyası sırasında aynı ortamda veya aynı kişi ile birden çok kez bulunmasıyla oluşur. Olay ya da mekan tekrarlaması da rüya tekrarına sebep olabilir.



Rüya’nın İçinde Rüya Görmek: Bu rüya türünde ise uyandığınızı sansanız bile hala rüyadasınızdır ve rüyanızda uyandığınızı görmüşsünüzdür. Bu katmanlar 2 veya 3 kez tekrarlanabilir.



Kabuslar: Genelde unutulmayan, stresli,kaygılı ve yorgun zamanlarda uykularımızı kaçıran rüya tipidir. Kişinin psikolojik durumuna ve bilinçaltına göre değişen kabuslar, somut veya soyut varlıkları içinde barındırır. Sadece bir rüya olduğunu kabul edip, doğru yorumlayarak gününe ermek en doğrusu olacaktır.

Rüyaların bir anlamı var mı?

Yukarıdaki rüya tiplerinden hiç bir nesne, obje, duygu veya renk aynı anlamı taşımaz. Rüyaların dili birbirinden farklıdır. Verdiği mesaj gördüğünüz şeylerde çok daha farklı olduğu için rüyanızın yorumlanmasını istiyorsanız doğru tasvir etmeniz oldukça önemlidir.