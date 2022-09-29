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İstanbul'da derbi maçlara deplasman yasağı getirildi! İstanbul Valiliği açıkladı...

İstanbul'da derbi maçlara deplasman yasağı getirildi! İstanbul Valiliği açıkladı...

İSTANBUL'da derbi maçlara deplasman yasağı geldi. İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

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Futbolda yeni dönem. İstanbul'daki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın birbirleri ile oynayacakları maçlara konuk takımın seyircileri alınmayacak. İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

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