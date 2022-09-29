Ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak: ''Sürünerek ambulans çağırdım''

Çok sayıda önemli şarkıların söz yazarı olan Mehmet Yüzüak dün gece hastaneye kaldırıldı. Gece 02.00 civarında rahatsızlanan Mehmet Yüzüak, gece ambulans çağırdığını ve yoğun bakıma alındığını ifade etti. Yüzüak'ın bir süredir dişlerinden rahatsız olduğu için antibiyotik tedavisi gördüğü biliniyordu. Mehmet Yüzüak 'a teşhis konulamadı...Yüzüak'ın rahatsızlığının nedeni hala araştırılıyor.

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Kemancı, Sevda Yolu, Şarkıların Kaderi, Yüz Karası, Sevgilim Var İzmirli, Biride Bir Bini de Bir, Bir Mucize Allahım, Hasret Pınarı, Günah Defteri, Sevgilim Var Gurbette, Dalgın Gözler, Günahkar Olmadan gibi çok sayıda önemli şarkının söz yazarı Mehmet Yüzüak İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alındı

Mehmet Yüzüak dün gece 02.00 civarında kanama geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Midesinden ve karaciğerinden tetkikler yapıldı. Kanamanın nedeni henüz bilinmiyor. Yüzüak'ın bir süredir diş tedavisi gördüğü biliniyordu.

Nedeni araştırılıyor

Mehmet Yüzüak, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada ''Yataktan kalktım sürünerekten gece ambulans çağırdım, bütün yerler kan revan içinde kaldı. Ambulans Allah'tan 3 dakikada geldi, evim yakın ya hemen beni hastaneye kaldırdılar, yoğun bakıma aldılar gece, sabaha kadar uğraştılar. Bütün Doktorlar uğraştı, hala iç organlarımdan neden kaynaklandığını araştırıyorlar. Allah razı olsun devletimden. Bu kadar mı hastane temiz olur, bu kadar mı doktorlar iyi olur. Ne olur doktorları şikayet etmeyelim, doktorları sevelim, ne olur." dedi. Kanamanın nedeninin henüz bilinmediğini belirten Yüzüak; "Mideme 3 tane bant takıldı kanların durması için. Tetkiklerin ardından kanamanın neden olduğu ortaya çıkacak." dedi.

Son olarak ''Dualarınızı bekliyorum, herhalde beni birkaç gün bırakmayacaklar. Diş tedavisi olurken dişçinin bana yazmış olduğu kutu kutu antibiyotikleri kullandım bilinçsiz bir şekilde ama o doktorun da bu kadar antibiyotik yazması hataymış, birden kanama yaptı gece yataktan fırladım, salona kadar sürüne sürüne gittim. Nihayet şimdi buradayım" dedi.

Mehmet Yüzüak'ın yeğeni sosyal medyada ''Canım amcam Mehmet Yüzüak komada. Gece 02.00'den beri ölümle pençeleşiyor'' ifadelerini kullandı.