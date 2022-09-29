Akciğeri temizliyor, nefesi açıyor, kanseri bile tedavi ediyor. İbn-i Sina'nın reçetesi...

Binlerce yıl önce yapmış olduğu çalışmalarla adından günümüzde de söz ettiren İbn-i Sina'nın akciğeri temizleyen, nefesi açan ve kanser tedavisinde kullanılabilen tarifini mutlaka deneyin. İşte nefes alıp vermenizi kolaylaştıran, akciğeri temizleyen tarif...

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Yaprakları dikenli bir bitki olan ısırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor. Yaprakları dikenli yeşil bir bitki olan ısırgan otu tarifiyle ciğerlerinizi temizleyebilirsiniz. Isırgan otu bağırsakların çalışmasını sağlıyor. Solunum güçlüğü çekenler için ise birebir.

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği bitki: Isırgan otunun faydaları

İbn-i Sina, yabancıların verdiği isimle Avicenna. Tüm dünyanın ortak düşüncesiyle hekimlerin hekimi. Sadece tıp alanında değil, fizik, kimya, astronomi, felsefe, edebiyat gibi birbirinden farklı birçok alanda uzman olan bilim insanı. Bugünkü tıbbın temelini atan, sağlığın yanı sıra birçok konuda bizleri aydınlatan İbn-i Sina'nın ısırgan otu hakkında söyledikleri ve verdiği tarif, günümüzde de bize şifa veriyor.

*Sirkeyle pansuman yapıldığından apseleri iyileştirir.

*Yaprakları arpa suyuyla pişirilip içilirse akciğerleri temizler

*Dövülmüş yaprakları burun kanamasını durdurur

*Tuz ile ısırgan otu külünden elde edilen karışım köpek ısırmaları, ülser ve kanserleri tedavi eder

*Tohumları burun deliklerini açar

*Deri sertliklerini giderir

*Afrodizyak etkisi vardır

*Tohumu nefes darlığını açar

*Bağırsakları yumuşatır

*Sinir hastalıklarında sakinleştirici etkisi vardır

*Kanser hastalarını tedavi eder

*Tohumları dövülüp şurup şeklinde içilirse ishal yapar.

İbn-i Sina'nın akciğer temizleme yöntemi

İslamın Altın Çağı döneminin en önemli bilim insanlarından olan İbn-i Sina, ısırgan otunun yapraklarının arpa suyuyla pişirilip içildiğinde akciğeri temizlediğini belirtiyor.

İbn-i Sina'nın kanseri bile tedavi ettiğini söylediği ısırgan otu deri sertliklerini giderir. Aynı zamanda sinir travmalarına iyi geldiğini belirtiyor.

İbn-i Sina'nın sağlıklı olmak için tavsiyeleri

• Yenilen ve içilen şeyler, hastalıkların sebeplerinden biridir. (O yüzden ne yiyip içtiğimize dikkat etmeliyiz.)

• Kısa sürede zayıflayanlar yine kısa sürede kilo alabilirler. Uzun sürede zayıflayanlar ise uzun sürede şişmanlar.

• 2 öğün yemek sağlık, 3 öğün yemek hastalıktır.

• Yemek hazmedilmeden üstüne yeniden bir şey yenilmemelidir.

• Tek çeşit değil, farklı çeşit yemekler yenilmeli.

• Hareket edilmeli, hızlı değil yavaş yürünmeli.

• Tatlılar kan yapar, cinselliğe pozitif etkilidir. Ancak hamurlu tatlıların sindirimi ağır olup damarları tıkar.

• Yemekte su içmek susuzluğu giderir ama yemekten çok olmamalıdır. Ayrıca ılık su faydasızdır.

• Uyku organları dinlendirir ve yemeklerin sindirilmesini sağlar. Kişiyi ve nefsi korur. Yeterli miktarda uyumak gerekir; ne eksik, ne fazla.