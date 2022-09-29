Mansur Yavaş Abdullah Gül taktiği yapıyor! İYİ Parti kongreye gidiyor! İsmail Saymaz'dan İYİ Parti bombası

İYİ Parti'de kazan kaynamaya başladı. Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu tekrar cumhurbaşkanı adaylığı potasına sokmasının ardından İYİ Partili bir grubun, görüştükleri Mansur Yavaş’a adaylık için teklif ve telkinde bulunduğu ortaya çıktı. Partideki homurdanmalardan rahatsız olan Meral Akşener, yarınki GİK toplantısından olağanüstü kongre kararı çıkartabilir...

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İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı krizi giderek büyüyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti lideri Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönlünden geçen ismin Kılıçdaroğlu olduğunu ancak parti içinde bir damarın kendisiyle aynı düşünmediğini ifade etti.

Neden Yavaş ve İmamoğlu dedi?

Meral Akşener’in “kazanacak aday” vurgusunu dile getirirken partisindeki bu görüşü seslendirdiğini ifade eden Saymaz, “Bu yüzden Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kenara çektiği Yavaş ve İmamoğlu’nu yeniden siyaset sahnesine çıkarıyor” dedi.

Mansur Yavaş Abdullah Gül taktiği yapıyor

"İyi Partili bir grubun aday olması için CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teklif ve telkinde bulunduğunu" ifade eden Saymaz, "Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa ‘Evet’ diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor” diye yazdı. Saymaz, devamında şunları kaydetti:

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yerine hazırlanıyor

“Birkaç aydır görevine odaklanması ve polemiklere girmemesi, yıldızını parlatsa da İmamoğlu, artık Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Adı Kılıçdaroğlu sonrasında CHP liderliği için anılıyor. İki belediye başkanının CHP ve Kılıçdaroğlu’na rağmen adayı olması mümkün görünmüyor."

Akşener son anda aday olabilir

"Öyleyse? İyi Parti’de taraftar bulan diğer görüş, Akşener’in aday olması yönünde. Akşener son aşamada, partisindeki birlikteliği korumak için adaylığı aklından geçirebilir.”