Fatih Altaylı sürpriz anketi açıkladı! Yüzde 50'yi geçebilen tek kişi Mansur Yavaş! AK Parti 8 puan kaptı

Meral Akşener, Kemal kılıçdaroğlu'nun kesin gibi görülen cumhurbaşkanı adaylığına taş koyarken, İYİ Parti kanadı Mansur Yavaş'a "adayımız ol" teklifi yaptı. İşte tam bu sırada Habertürk yazarı Fatih Altaylı, henüz kamuoyuna açıklanmadığını belirttiği bir anketin sonuçlarını paylaştı. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar...

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Dün Türkiye’nin önemli kamuoyu araştırma şirketlerinden birinin başkanı aradı” diyerek henüz kimseyle paylaşılmadığını belirttiği son seçim anketinin sonuçlarını aktardı. Altaylı, “Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi olmalı sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 50 oranını geçebilen tek bir kişi vardı. Mansur Yavaş. Onu takip eden isim mevcut Cumhurbaşkanı idi. Ancak yüzde 50’ye yaklaşamıyordu bile” diye yazdı. “Siyasi partilerin sıralaması ise ilginçti” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

AK Parti yazın oyunu yüzde 8 artırdı

- Birkaç ay önce 26’ya kadar gerileyen Ak Parti yaz aylarını iyi değerlendirmiş ve gerek dış politikada verilen fotoğraflar, gerekse sosyal konut projesi gibi işlerle kısa sürede 8 puana yakın artış sağlamıştı. 'AK Parti'nin başarısından çok muhalefetin başarısızlığı demek lazım' diye yorumladı bu durumu anketçi dostum.

İYİ Parti yaz aylarında 6 puan kaybetti

- CHP yüzde 25’in az üzerinde idi. İyi Parti ise sağlam bir gerileme yaşamış, 6 puandan fazla kaybetmişti. Yüzde 13'e yakın bir oyu vardı.

- HDP eski seçim kanununa göre bile baraj sorunu yaşamıyordu. MHP ise yeni seçim sistemine göre barajı kıl payı da olsa geçiyordu.

- MHP’yi takip eden parti ise Zafer Partisi ya da Ümit Özdağ idi. Tek söylemle yüzde 4’ün üzerinde bir orana çıkmıştı.

DEVA Partisi de gerilemiş

- DEVA gerilemiş, Memleket Partisi yükselmişti. Yakın oy oranları vardı. Yeniden Refah’ın yükselişi durmuş, istatistiki bir anlama sahip olmasa da oy kaybetmişti. Gelecek Partisi de çok ama çok düşük bir noktaya gerilemişti.

- Bu sonuncuların oylarını AK Parti’ye kaptırdığı varsayılmalıydı. Yani anlayacağınız muhalefete yapılan 'Erken havaya girdiniz' uyarıları haklıydı.