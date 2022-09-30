Doya Doya Moda'da görülmemiş kapak! Yarışmacı çekti gitti Gülşah Saraçoğlu morardı!

Kısmetse Olur'un en çok konuşulan isimlerinden Gamze Taşkın, Doya Doya Moda programına yarışmacı olarak katılmıştı. Gamze Taşkın modası Gülşah Saraçoğlu ile kavga edip stüdyoyu terketti. Gülşah Saraçoğlu deliye döndü. Yarışmacının bu davranışına sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Kimileri Taşkın'a hak verirken, kimileri ünlü modacıya saygısızlık yaptığını düşündü.

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Kısmetse Olur programında kavgalarıyla dikkat çeken isim Gamze Taşkın Doya Doya Moda yarışmasına katıldı. Değişimiyle de gündeme gelen Gamze Taşkın yarışmada ortamı gerdi.

Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim programlarından sonra bir süre ekrandan uzak kalan Gamze Taşkın, Doya Doya Moda programında jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu ile kavga etti.

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Esra ve Zeynep isimli yarışmacılarla aralarındaki sorunu çözmeye çalışan Gamze, kendisine "Gamze konuşamıyor zaten, ben anlatayım" demesi üzerine Esra'ya sinirlendi.

Gülşah Saraçoğlu deliye döndü

İkili arasındaki gerilime jüri müdahale etti. Gülşah Saraçoğlu ise "Bak biz küçükken okulda bizim bir şeyi öğrenmemizi isteyen öğretmenlerimiz bize aynı şeyi 5 sayfa yazdırırdı. Sana ödev veriyorum, yarın bakacağım" dedi. Bu sözlerden sonra ortam bir anda ortalık alevlendi, sesler yükseldi ve Gülşah Saraçoğlu kendisinin konuşmasına izin vermeyen Gamze'ye "Bu ne saygısızlık?" diye çıkıştı.

Lafını söyleyip stüdyoyu terk etti

Doya Doya Moda Gamze "Ben saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum"dese de Gülşah Saraçoğlu "Haddini bil, hiçbir şeyi bilmiyorsun bari haddini bil" dedi. Bu sözlerin üstüne Gamze isimliğini çıkartıp Gülşah Saraçoğlu'na bıraktı ve stüdyoyu terk etti.

'Güle güle' diyerek Gamze'nin gitmesini izleyen Gülşah Saraçoğlu, yönetmenden biraz izin istedi ve o arada toplantı yapıldı. Modacının toplantısı sonrasında Gamze diskalifiye edildi.

Yarışmacının bu davranışına sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Kimileri Taşkın'a hak verirken, kimileri ünlü modacıya saygısızlık yaptığını düşündü.

Sosyal medyadan açıklama yaptı

Diskalifiye edildikten sonra 500 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yapan Gamze Taşkın, "Doya doya moda ya veda etmiş bulunmaktayım. Şuan eve geçiyorum bavulumu hazırlayıp yurt dışı seyahatine çıkacağım. Hem iş hem de tatil amaçlı bir seyahat olacak. Programla ilgili söylemek istediklerim var elbette. Uçaktan inip müsait olduğumda sizlerle mini bir sohbet edeceğiz" dedi.

Gamze Taşkın yeniden doğmuştu

İşte Benim Stilim, Kısmetse Olur gibi yarışmalarla tanınan Gamze Taşkın'ın estetikle bambaşka biri oldu. Taşkın, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra adeta yeniden doğdu. Kısmetse Olur programında kısmetlerini arayan gelin adayının değişimi görenleri şoke etmişti.

Dört jüri üyesinden geçer notlar ve yüksek puanlar almak üzere yarışmaya katılan Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Gamze Taşkın daha önce de ekranlarda boy gösteren bir isimdi. Kısmetse Olur ve İşte Benim Stilim ile televizyonda yer alan güzel yarışmacı 30 yaşında. Kendisine ait bir markası var ve müşterilerine hizmet veriyor. 400 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı vardır. Burada paylaştığı fotoğraflarla birlikte yüksek etkileşimler elde etmektedir.