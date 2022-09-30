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Okula bombalı saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var Afganistan'dan dehşet verici görüntüler

Okula bombalı saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var Afganistan'dan dehşet verici görüntüler

AFGANİSTAN'da intihar saldırısı düzenlendi. Bir eğitim merkezinin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü 27 kişi yaralandı. Ölü sayısının artabileceği değerlendirilirken saldırı sırasında okulda, üniversiteye giriş sınavının yapıldığı öğrenildi.

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Afganistan'da gerçekleşen saldırıda başkent Kabil'in batısındaki eğitim merkezi hedef alındı. Patlamanın, üniversiteye giriş sınavının gerçekleştiği sırada yaşandığı kaydedildi.

Afganistan polisi, saldırıda 19 kişinin öldüğünü 27 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Taliban'ın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafy Takor, güvenlik ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyleyerek, "Sivilleri hedef almak, düşmanın insanlık dışı gaddarlığını ve ahlaki standartlardan yoksun olduğunun kanıtıdır" dedi.

Saldırının, Hazaraların yoğun olarak yaşadığı ve Kabil'in güneybatısında yer alan Dasht-e-Barchi bölgesinde gerçekleştiği aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DAEŞ 2020'de bir okula saldırmıştı

Terör örgütü DAEŞ'in 2020'de, yine Kabil'in batısında bir eğitim merkezine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 24 kişi ölmüştü.

Taliban'ın yeniden iktidarı ele geçirdiği Ağustos 2021'den bu yana ülkede camileri ve sivil bölgeleri hedef alan saldırılar sıklaştı.

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