BIST 3.147
DOLAR 18,55
EURO 18,23
ALTIN 993,74
HABER /  SPOR

Taraftar haftalardır bekliyordu, Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Taraftar haftalardır bekliyordu, Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolu bırakan eski futbolcuları Arda Turan'a jübile yapmayı düşündüklerini söyledi. Timur, Arda Turan için, "Türkiye'nin gurur duyması gereken Galatasaraylı bir futbolcu. Bizim akademimizden yetişti" diye konuştu.

Abone ol

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolu bırakan eski futbolcuları Arda Turan'a jübile yapmayı düşündüklerini söyledi.

"Jübile düşünüyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına konuşan Timur, bir taraftarın Arda Turan'la ilgili sorusuna, "Türkiye'nin gurur duyması gereken Galatasaraylı bir futbolcu. Bizim akademimizden yetişti. Tabii ki jübile düşünüyoruz. Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlarda oynamış, Avrupa'da şampiyonluklar yaşamış. Galatasaray'a emek vermiş ve jübile yapmamış oyuncularımız var. Onlara da bir şeyler yapmamız gerekir diye düşünüyorum." cevabını verdi.

Erden Timur, gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili planları da şimdiden düşündüklerini aktararak, "Bizim bu sene garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu garanti oyuncularla kısa süreli sözleşme imzalamamız lazımdı. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Maaş olarak da aslında yüksek maaşlar almıyorlar. Maaşlar düştü, bonuslar kısmı çok ufak rakamlar. Gelecek yılı planlamak için bu sözleşmeleri yaptık. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var. Yurtdışındaki çalışmalarımızı da 7 ayrı bölgeye ayıracağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 63 kaşık çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 63 kaşık çıktı
Kalemi tutuş şeklinizi kişiliğinizi ele veriyor! Siz hangi elinizle tutuyorsunuz?
Kalemi tutuş şeklinizi kişiliğinizi ele veriyor! Siz hangi elinizle tutuyorsunuz?
Yüksek Getiri Garantisi İle Emeklilik Hayallerinize Ulaşın!
Yüksek Getiri Garantisi İle Emeklilik Hayallerinize Ulaşın!
Evini 1300 liraya kiraya verdi apartmandaki komşuları arayınca hayatının şokunu yaşadı
Evini 1300 liraya kiraya verdi apartmandaki komşuları arayınca hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de korkunç olay! 2 kardeşin cansız bedeni yangın söndürme havuzunda bulundu
İzmir'de korkunç olay! 2 kardeşin cansız bedeni yangın söndürme havuzunda bulundu
Bakan Bilgin'den Almanya'da EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den Almanya'da EYT açıklaması
Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için anlaştı! İYİ Parti isyanı bastırmak için kongreye gidiyor
Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için anlaştı! İYİ Parti isyanı bastırmak için kongreye gidiyor
Putin Ukrayna'da iki bölgenin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı
Putin Ukrayna'da iki bölgenin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı
Süleyman Soylu'dan Mersin'de öldürülen teröristin DNA raporunun açıklanmasını isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki
Süleyman Soylu'dan Mersin'de öldürülen teröristin DNA raporunun açıklanmasını isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki
Kur korumalı mevduat hesabında değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı
Kur korumalı mevduat hesabında değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı