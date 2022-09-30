Kur korumalı mevduat hesabında değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

Şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek

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Kur korumalı mevduat hesabında tüzel kişiler açısından değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek.

Süre uzatıldı

Maddenin önceki halinde bu sınırlama 30 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 şeklinde düzenlenmişti.

Buna göre, Şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek. Ayrıca tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı.