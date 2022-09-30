Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için anlaştı! İYİ Parti isyanı bastırmak için kongreye gidiyor

Altılı Masa'da başlayan cumhurbaşkanı adayı krizi sonrası dün bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener anlaşmaya vardı. Kriz şimdilik dondurucuya konuldu. Akşener, parti içindeki itirazları bastırmak için İYİ Parti'yi olağanüstü kongreye götürüyor...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun neredeyse kesinleşmiş gibi görünen cumhurbaşkanı adaylığını Habertürk canlı yayınında veto etmesinin ardından Altılı Masa'da başlayan kriz sürüyor. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Akşener, partideki Kılıçdaroğlu isyanını bastırmak için İYİ Parti'yi olağanüstü kongreye götürüyor. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesine yansıyan kulisler...

Kılıçdaroğlu'nu 'zorlama' diye uyardı

- Peki iki lider anlaştı mı? Akşener’in görüşmede Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı konusunu 2 Ekim’deki toplantıya getirmemesini istediği öğrenildi. Akşener’in, “Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki zorlamalar masayı dağıtabilir” diye uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Akşener ile Kılıçdaroğlu anlaştı

- Kılıçdaroğlu’nun da bunun üzerine geri adım attığı ve 2 Ekim toplantısına adaylık konusunu getirmeyeceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun seçim takvimi ilan edildikten sonra ele alınması konusunda iki liderin mutabakata vardığı öğrenildi.

- Görüşmede iki liderin Ali Babacan’ın liderlere sunduğu geçiş sürecinin yönetimi konusundaki önerisini ele aldıkları öğrenildi.

İYİ Parti GİK ve vekilleri çağırdı

- Bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve milletvekilleri bugün kongreye gidilip gidilmemesini görüşmek üzere toplantıya çağrıldı.

- İYİ Parti en son kongresini 20 Eylül 2020 tarihinde yaptığı için olağan kongresini ya bu yıl içerisinde yapacak ya da seçim sonrasına bırakacak.

- GİK ve milletvekilleri yarın bu konuyu ele alacaklar. 6’lı masada yaşanan krizler ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki gelişmelerin de kongre sürecinin gündem alınmasında etkili olduğu söyleniyor.