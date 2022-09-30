BIST 3.147
DOLAR 18,53
EURO 18,21
ALTIN 992,15
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için anlaştı! İYİ Parti isyanı bastırmak için kongreye gidiyor

Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için anlaştı! İYİ Parti isyanı bastırmak için kongreye gidiyor

Altılı Masa'da başlayan cumhurbaşkanı adayı krizi sonrası dün bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener anlaşmaya vardı. Kriz şimdilik dondurucuya konuldu. Akşener, parti içindeki itirazları bastırmak için İYİ Parti'yi olağanüstü kongreye götürüyor...

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun neredeyse kesinleşmiş gibi görünen cumhurbaşkanı adaylığını Habertürk canlı yayınında veto etmesinin ardından Altılı Masa'da başlayan kriz sürüyor. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Akşener, partideki Kılıçdaroğlu isyanını bastırmak için İYİ Parti'yi olağanüstü kongreye götürüyor. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesine yansıyan kulisler...

Kılıçdaroğlu'nu 'zorlama' diye uyardı

- Peki iki lider anlaştı mı? Akşener’in görüşmede Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı konusunu 2 Ekim’deki toplantıya getirmemesini istediği öğrenildi. Akşener’in, “Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki zorlamalar masayı dağıtabilir” diye uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Akşener ile Kılıçdaroğlu anlaştı

- Kılıçdaroğlu’nun da bunun üzerine geri adım attığı ve 2 Ekim toplantısına adaylık konusunu getirmeyeceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun seçim takvimi ilan edildikten sonra ele alınması konusunda iki liderin mutabakata vardığı öğrenildi.

- Görüşmede iki liderin Ali Babacan’ın liderlere sunduğu geçiş sürecinin yönetimi konusundaki önerisini ele aldıkları öğrenildi.

İYİ Parti GİK ve vekilleri çağırdı

- Bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve milletvekilleri bugün kongreye gidilip gidilmemesini görüşmek üzere toplantıya çağrıldı.

- İYİ Parti en son kongresini 20 Eylül 2020 tarihinde yaptığı için olağan kongresini ya bu yıl içerisinde yapacak ya da seçim sonrasına bırakacak.

- GİK ve milletvekilleri yarın bu konuyu ele alacaklar. 6’lı masada yaşanan krizler ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki gelişmelerin de kongre sürecinin gündem alınmasında etkili olduğu söyleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin Ukrayna'da iki bölgenin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı
Putin Ukrayna'da iki bölgenin bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı
Süleyman Soylu'dan Mersin'de öldürülen teröristin DNA raporunun açıklanmasını isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki
Süleyman Soylu'dan Mersin'de öldürülen teröristin DNA raporunun açıklanmasını isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki
Yüksek Getiri Garantisi İle Emeklilik Hayallerinize Ulaşın!
Yüksek Getiri Garantisi İle Emeklilik Hayallerinize Ulaşın!
Erzincan'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü duyurdu Validen açıklama
Erzincan'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü duyurdu Validen açıklama
TFF, Amedspor'un cezasını açıkladı
TFF, Amedspor'un cezasını açıkladı
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Dört mevsim tatil......
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Dört mevsim tatil......
Bakan Akar'dan sınırda önemli talimat! "Terörist neredeyse hedefiniz orası"
Bakan Akar'dan sınırda önemli talimat! "Terörist neredeyse hedefiniz orası"
S&P'den Türkiye açıklaması! Büyüme tahmini yükseldi
S&P'den Türkiye açıklaması! Büyüme tahmini yükseldi
Barcelona'dan Lionel Messi'ye açık kapı! Geri dönecek mi?
Barcelona'dan Lionel Messi'ye açık kapı! Geri dönecek mi?
ABD Başkanı Joe Biden: En ölümcül fırtına olabilir
ABD Başkanı Joe Biden: En ölümcül fırtına olabilir