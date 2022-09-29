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Barcelona'dan Lionel Messi'ye açık kapı! Geri dönecek mi?

Barcelona'dan Lionel Messi'ye açık kapı! Geri dönecek mi?

Barcelona Başkan Yardımcısı Eduard Romeu, sezon sonunda serbest durumda olacak Lionel Messi'nin finansal şartların oluşması halinde Katalan ekibine dönebileceğini söyledi.

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Barcelona yönetiminde ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Eduard Romeu, İspanya'da yayın yapan El Mati de Catalunya Radio'ya kulübün ekonomik durumunu değerlendirdi.

Ekonomik sorunlar devam ediyor

Göreve geldikleri döneme göre kulübün mali yapısının toparlandığına dikkat çeken Romeu, ekonomik olarak bazı sorunların devam ettiğini belirtti.

"Maaş yükümüz hala yüksek"

Romeu açıklamasında, "Barcelona'yı kurtardık ama hâlâ sağlıklı değiliz. Göreve geldiğimizde sadece mali olarak değil, sponsorlarla da sorunlu bir ilişkimiz vardı. Kurmuş olduğumuz yapı ile önümüzdeki yaz transfer döneminde mali bir sorunla karşılaşmayacağız. Maaş yükümüz hâlâ yüksek. İmzalanan sözleşmeler var. Birkaç sezon öncesinde makul bir maaş tablosuna ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Ekonomik anlamda bizi zorlamayabilir"

Katalan ekibinin yaşadığı ekonomik sorunların ardından takımdan ayrılmak zorunda kalan ve Paris Saint Germain'e imza atan Lionel Messi'nin olası dönüşüyle ilgili ise Romeu, "Ekonomik olarak bizi zorlamayabilir çünkü serbest bir oyuncu olacak. Ancak bu sadece bize bağlı değil, teknik ekibin de onay vermesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Sezona harika başladı

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 11 maçta çıkan Lionel Messi, 6 gol ve 8 asist kaydetti. Arjantinli yıldız Paris Saint Germain'le Fransa Kupası ve Lig şampiyonluğu yaşadı.

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