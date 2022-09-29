Kokusunu umursamadan yastık altına bir diş sarımsak koyun! İnanılmaz etki...

Bir topluluğa girerken yemekten kaçındığımız sarımsak ve soğanın uzak durulan kokusunun ardında aslında birçok fayda yatıyor. Özellikle yatmadan önce yastık altına sarımsak koymanın faydalarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız.

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Kokusunun rahatsız etmesi sebebiyle kalabalık ortamlara girmeden önce uzak durduğumuz sarımsağın bilinmeyen öyle bir özellikleri var ki, duyan kulaklarına inanamıyor.

Pek çok kişinin kokusundan rahatsız olduğu sarımsağı uyurken yastık altına koymanızın inanılmaz faydaları bulunuyor. İşte bunlardan bazıları...

Burun tıkanıklığına iyi gelir

Yastığın altına koyduğunuz sarımsak, burun tıkanıklığını gidermeye destek olur. Peki bunu nasıl başarır?

Sarımsak, içeriğinde yavaşça buharlaşan mikroplar ve enfeksiyonlarla savaşan allisin adı verilen güçlü bir antibiyotik içerir. Allisin, mukusu çözerek burun deliklerinizi temizlemeyi sağlar. Bu süreç uzun sürse de zamanla burun tıkanıklığından kurtulacak ve çok daha rahat nefes alabilirsiniz.

Bağışıklık sistemine güç kazandırır

Sarımsak, oldukça güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için her türlü kötü bakteriyi yok etme yeteneğine sahiptir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi sarımsakta bulunan allisin, bulaşıcı bakterilerin insan vücudunda gelişmesine izin veren 2 grup fermenti bloke eder. Bu yüzden sık sık yastığınızın altına sarımsak koyarsanız sabahları daha uyanık hissedecek ve ne kadar nadiren hasta olduğunuzun farkına varacaksınız.

Yatak böceklerini ortadan kaldırır

Şayet uyurken aniden çok sivrisinek ısırığına ya da yatak böceklerine maruz kalırsanız, kesinlikle ihtiyacınız olan tek yöntem bu yöntemdir. Sarımsak, böcekler için bilhassa sivrisinekler için zehirlidir. Bunun farkında olan böcekler sarımsak kokusundan uzak duruyor.

Daha iyi uyumanıza destek olur

Sarımsak, uykusuzluk ile mücadelede destek olduğu bilinen B1 vitamini açısından zengindir. Ek olarak, sarımsakta melatonin salgılanmasını mühim ölçüde artıran bol miktarda B6 vitamini bulunur. Bu mucizevi bitkinin sinir sisteminiz üzerinde olumlu bir etkisi vardır ve sonunda sizi sakinleştirebilir, zihninizi rahatlatabilir.

Sarımsağın kısaca faydaları şunlardır: