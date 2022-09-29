Aleyna Tilki'nin olay dansı! Çiftetelli oynadı, sokakta kurtlarını döktü! "Ben ne yaşıyorum?"

Son zamanların en çok konuşulan ismi Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını. Daha önce yaptığı açıklama yüzünden konseri iptal edilen ünlü şarkıcı, yolda yürürken Ankara oyun havası çaldığını duyunca kardeşi Ayça Tilki ile çiftetelli oynayarak kurtlarını döktü. Eğlenceli anları kaydeden annesi Havva Öztel, "Ben ne yaşıyorum" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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Çıkardığı şarkılarla müzik piyasasını alt üst eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Her paylaştığı, söylediği olay olan ve magazin dünyasının aranan yüzlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı yine yaptı yapacağını. Yolda yürüdüğü sırada Ankara havasının çaldığını duyan Aleyna ve Ayça Tilki kardeşler çiftetelli oynarak kurtlarını döktürler.

Aleyne Tilki sokakta kurtlarını döktü

Sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Aleyna Tilki bu kez de dans videosuyla gündeme geldi. Dün akşam annesi ve kız kardeşiyle yolda yürürken duyduğu müziğe tepkisiz kalamayan Tilki sokak ortasında oynamaya başladı. Ankara oyun havası eşliğinde kardeşi Ayça Tilki ile karşılıklı oynayarak kurtlarını döken başarılı şarkının eğlenceli anlarını ise annesi Havva Öztel kayıt altına aldı. Öztel kızlarının oynarkenki görüntüleri paylaştığı hikayeye "Ben ne yaşıyorum?" notunu yazdı.

İşte Aleyna Tilki'nin sokak ortasında dans ettiği görüntüler;

Twitter paylaşımı konseri iptal ettirdi

22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin twitter hesabından yaptığı LGBT paylaşımına gelen tepkiler üzerine Çorum'daki konseri iptal edilmişti. Osmancık Belediyesi aldığı kararlar ile 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alacak Tilki'nin konserini iptal ettiğini duyurmuştu. Tilki o paylaşımında ise "LGBT+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç..." sözlerine yer vermişti.

Osmancık Belediyesi bu açıklama ile konserin iptal edildiğini açıklamıştı;

"Kültürümüzle bağdaşmayan açıklamalar..." "Festival kapsamında “Halk Konseri” ve “Gençlik Konseri” olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı “Aleyna Tilki” davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir." "Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Cadı avı dönemine döndük"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iptal kararına tepki gösteren başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, "Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetinyürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bir şey değil. Hele de konu sözde 'ahlak' olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem" ifadelerini kullanmıştı.