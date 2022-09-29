Antibiyotik ihtiyacınızı vişne suyu ile karşılayın! Vücudunuz sapasağlam olacak

Meyve suları, özellikle doğal ve sıkma olduğu zaman vücuda oldukça faydalı. Ancak vişne suyu, bu meyve sularının arasında bir adım öne çıkabiliyor.

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İçerisindeki vitaminlerden dolayı vişne kaynatılıp suyu tüketildiği zaman hastalıklardan dolayı vücutta oluşan dirençsiz ve halsiz haller son bulur, hastalıktan dolayı hasar alan ve yavaşlayan organlar düzenli bir şekilde çalışmaya başlar.

Zararları toksinlerden kurtarır

Vücutta yer alan toksinleri dışarıya atıp iç oranların temizlenmesini sağlayacak olan vişne suyu, bilhassa idrar yollarında görülen enfeksiyon hastalıkları için etki göstererek vücuda zarar veren maddeleri dışarıya atar.

Bağırsak gelişimine destek olur

Lif oranı bakımından yüksek olması sebebiyle düzenli ve dengeli bir şekilde tüketildiği zaman bağırsak sağlığını korumaya destek olacak olan vişne suyu, bağırsak kaynaklı kabızlık sorununu çözer, bağırsakların daha hızlı ve düzenli bir şekilde çalışmasına destek olur.

Kalp hastalıklarının önüne geçer

Kan yapan ve kan akışını hızlandıran görevi olduğu için damarlarında temizlenmesine destek olan vişne suyu, kalp hastalıklarını da önler.

Saçlara faydası vardır

Besleyici ve onarıcı olmasından dolayı düzenli bir şekilde tüketildiği zaman hücre yenilenmesine destek olacağından saçlarda oluşan kuruluk, kırılma ve dökülmeler için etkili olur.

Meyve sularının faydaları

Portakal suyu: Bir bardak portakal suyu günlük C vitamini ihtiyacınınızı fazlasıyla karşılar. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve farklı mineralleri içeren portakal suyunun, kanser hücrelerinin gelişimini önlediği ve kılcal damarları güçlendirdiği bilinen bir gerçek.

Kayısı suyu: Bir bardak kayısı suyu günlük A vitamini gereksiniminin 1/3’ünü karşılayacak özelliklere sahip. Kayısıda bulunan diyet posası sadece kabızlık değil, hassas bağırsak hastalığı, apandisit, hemoroid, diş rahatsızlıkları, şeker hastalığı, kalp rahatsızlıkları ve kolon kanseri gibi rahatsızlıkların oluşum riskini azaltıyor, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

Üzüm suyu: Üzüm suyu A, B ve C vitaminlerinden zengin olmasının beraberinde bol miktarda potasyum ve demir içeriyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücutta meydana gelen serbest radikallerle savaşarak, hücrelerdeki yıpranmışlığı azaltıyor ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.

Şeftali suyu: Şeftali suyu A ve C vitaminin yanında güçlü bir antioksidan ve A vitamini aktivitesi gösteren beta karoten bakımından zengin bir içecektir. İçerdiği diyet lifleri ve antioksidan maddeler, kalp damar sağlığının korunmasında ve kanserden korunmada etkili.

Nar suyu: Kolesterol ve şekeri dengeleyerek kalp sağlığını koruyan nar suyu kanser hücrelerinin gelişmesini de engelliyor. Bunun yanı sıra bağırsak parazitlerini de düşürmede etkilidir.

Vişne suyu: Ateşli rahatsızlıklara karşı güçlü bir silah olan vişnede A vitamini ve potasyum bulunur. Kandaki asitleşmeyi de temizleyen vişne suyu mide ve karaciğerin düzenli olarak çalışmasını da sağlar.

Elma suyu: Elma bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan B3, E vitamini ve potasyum içeriyor. Kan şekerini kontrol altında tutan elma suyu baş ağrısına da iyi geliyor.