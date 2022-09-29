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PKK Mersin saldırısını üstlendi! "Saldırıda gazeteci Dilşah Ercan yok" dedi!

PKK Mersin saldırısını üstlendi! "Saldırıda gazeteci Dilşah Ercan yok" dedi!

Bölücü terör örgütü PKK, Mersin Mezitli'de Tece Polisevi'ne iki kadın terörist tarafından düzenlenen hain saldırıyı üstlendi. PKK, polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu saldırıya katılan iki kadın arasında CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan Dilşah Ecan'ın olmadığını iddia etti. Emniyet kaynakları bu iddia için ne dedi?

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PKK, Mersin Mezitli’de polisevine yönelik gerçekleştirilen, polis memuru Sedat Gezer’in şehit olduğu saldırıyı üstlendi. Terör örgütü, eylemi gerçekleştirilen saldırganlar arasında, bir dönem “tutuklu gazeteciler listesi”nde adı yer alan Dilşah Ercan’ın bulunduğu iddiasını da reddetti. PKK açıklamasında, Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan’ın bu eylemde yer almadığı ve “görevinin başında olduğu” savunuldu.

T24 sitesi, güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde parmak izi eşleştirmesi sonucunda, saldırganlar arasında Ercan’ın bulunmadığı sonucuna varıldığını ancak çalışmaların sürdüğünü iddia etti. Buna karşılık saldırganlardan birinde Ercan’a ait kimliğin bulunduğu, araştırmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi. 

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