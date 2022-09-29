Şevket Çoruh'tan evlenen eski eşi Günay Karacaoğlu'nun paylaşımına flaş yorum! "Hiç mi kıskanmadın be abi?"

Yarım Elma dizisinde canlandırdığı Gonca karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı dünyaevine girdi. Karacaoğlu'nun nikah paylaşımına eski eşi Şevket Çoruh'un yorum yapması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.

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Yarım Elma dizisine hayat verdiği Gonca karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve son olarak 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan oyuncu Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile dünyaevine girdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile evlendiğini duyuran ünlü oyuncunun eski eşi Şevket Çoruh ise yaptığı paylaşım ile gönüller fethetti.

"Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi"

Rol aldığı projelerde gösterdiği başarılı performanslarla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu 3.kez dünyaevine girdi. Bir süredir aşk yaşadığı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Karacaoğlu, gönderinin altında "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim" notunu düştü. 51 yaşındaki ünlü oyuncunun takipçileri, "Tebrik ederimmm ballı çöreğim", "Hep mutlu olun", "Çok güzelsiniz, tebrikler", "Ömür boyu bol gülücükler" gibi yorumlarda bulundular.

Şevket Çoruh'tan eski eşi Günay Karacaoğlu'na flaş yorum

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yerini alan Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh, 1993-2004 yılları arasında evli kaldığı Günay Karacaoğlu'nun yeniden evlenmesini Instagram hesabından yaptığı yorumla kutladı. Çoruh yaptığı yorumda, "Çok güzelsiniz… Mutluluklar" derken sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Ünlü oyuncunun yorumunu gören bazı takipçileri "Adamlığın vücut bulmuş hali", "Ne kadar medeni bir davranış" gibi yorumlarla taktir ederken bazı hayranları ise "Hiç mi kıskanmadın be abi?" yorumlarında bulundu.

İşte Şevket Çoruh'un o yorumu;

Günay Karacaoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu 13 Mart 1971'de Kayseri’de dünyaya geldi. 51 yaşındaki Karacaoğlu,1991 yılında "Müjdat Gezen Sanat Merkezi"ne girip 1995 yılında mezun oldu. 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan ünlü meslektaşı Şevket Çoruh'la evlenen Karacaoğlu'nun bu evliliği 2004'te sona erdi. Günay Karacaoğlu 2008 yılında evlendiği ünlü yapımcı Cengiz Çağatay'dan 2010 yılında boşanmıştır. Günay Karacaoğlu, 2022'de ise bir süredir aşk yaşadığı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi.

Günay Karacaoğlu'nun rol aldığı projeler;

Sevda Mecburi İstikamet (Sinema Filmi) Yakında

Evlat Olsa Sevilmez (Sinema Filmi) 2022

Aşk Mantık İntikam (TV Dizisi) 2021-2022 Zümrüt Korfalı

Gençliğim Eyvah (TV Dizisi) 2020 Hacer Asmalı

Ailecek Şaşkınız (Sinema Filmi) 2018 Serap

Hayati ve Diğerleri (TV Dizisi) 2017-2018

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Sinema Filmi) 2017

Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi) 2017

Roman Havası (TV Dizisi) - 2014 Elmas

Avrupa Avrupa (TV Dizisi) - 2013 Saadet Gürleyen

20 Dakika (TV Dizisi) - 2013 Akrep

İstanbul'un Altınları (TV Dizisi) 2011 Uğur

Gönülçelen (TV Dizisi) Gönülçelen 1. 2. Sezon 2010 Gülnaz

Bana Bunlarla Gel (TV Dizisi) 2010

Aşkım Aşkım (TV Dizisi) 2008 Hadise (13 Bölüm)

Osmanlı Cumhuriyeti 2008 Çiçekçi Kadın

Hemşire Meri (TV Dizisi) 2008 Meri

Düş Yakamdan (TV Dizisi) 2007 Şahane

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu 2006 Teorik Tuğçe

Kısmet (TV Dizisi) 2005 Kısmet

Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003 Hediye (2005/2006)

İnşaat 2003 Televizyoncu Kız

Bayanlar Baylar (TV Dizisi) 2002 Zakkum

Yarım Elma (TV Dizisi) 2002-2003 Gonca

Beşibiryerde (TV Dizisi) 2002

Bizim Otel (TV Dizisi) 2001 Naciye

Yeditepe İstanbul (TV Dizisi) 2001 Önem

Abuzer Kadayıf 2000 Yazgülü

Üzgünüm Leyla (TV Dizisi) 2000

Kahpe Bizans 1999 Anaç Hatun

Hayvanlara Dokunduk (TV Dizisi) 1997 Fatma

Köşe Kapmaca (TV Dizisi) 1996 Handan

Şehnaz Tango (TV Dizisi) 1994 Hasene