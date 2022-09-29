Şevket Çoruh'tan evlenen eski eşi Günay Karacaoğlu'nun paylaşımına flaş yorum! "Hiç mi kıskanmadın be abi?"
Yarım Elma dizisinde canlandırdığı Gonca karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı dünyaevine girdi. Karacaoğlu'nun nikah paylaşımına eski eşi Şevket Çoruh'un yorum yapması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.Abone ol
Yarım Elma dizisine hayat verdiği Gonca karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve son olarak 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan oyuncu Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile dünyaevine girdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile evlendiğini duyuran ünlü oyuncunun eski eşi Şevket Çoruh ise yaptığı paylaşım ile gönüller fethetti.
"Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi"
Rol aldığı projelerde gösterdiği başarılı performanslarla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu 3.kez dünyaevine girdi. Bir süredir aşk yaşadığı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Karacaoğlu, gönderinin altında "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim" notunu düştü. 51 yaşındaki ünlü oyuncunun takipçileri, "Tebrik ederimmm ballı çöreğim", "Hep mutlu olun", "Çok güzelsiniz, tebrikler", "Ömür boyu bol gülücükler" gibi yorumlarda bulundular.
Şevket Çoruh'tan eski eşi Günay Karacaoğlu'na flaş yorum
Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yerini alan Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh, 1993-2004 yılları arasında evli kaldığı Günay Karacaoğlu'nun yeniden evlenmesini Instagram hesabından yaptığı yorumla kutladı. Çoruh yaptığı yorumda, "Çok güzelsiniz… Mutluluklar" derken sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Ünlü oyuncunun yorumunu gören bazı takipçileri "Adamlığın vücut bulmuş hali", "Ne kadar medeni bir davranış" gibi yorumlarla taktir ederken bazı hayranları ise "Hiç mi kıskanmadın be abi?" yorumlarında bulundu.
İşte Şevket Çoruh'un o yorumu;
Günay Karacaoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu 13 Mart 1971'de Kayseri’de dünyaya geldi. 51 yaşındaki Karacaoğlu,1991 yılında "Müjdat Gezen Sanat Merkezi"ne girip 1995 yılında mezun oldu. 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan ünlü meslektaşı Şevket Çoruh'la evlenen Karacaoğlu'nun bu evliliği 2004'te sona erdi. Günay Karacaoğlu 2008 yılında evlendiği ünlü yapımcı Cengiz Çağatay'dan 2010 yılında boşanmıştır. Günay Karacaoğlu, 2022'de ise bir süredir aşk yaşadığı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi.
Günay Karacaoğlu'nun rol aldığı projeler;
Sevda Mecburi İstikamet (Sinema Filmi) Yakında
Evlat Olsa Sevilmez (Sinema Filmi) 2022
Aşk Mantık İntikam (TV Dizisi) 2021-2022 Zümrüt Korfalı
Gençliğim Eyvah (TV Dizisi) 2020 Hacer Asmalı
Ailecek Şaşkınız (Sinema Filmi) 2018 Serap
Hayati ve Diğerleri (TV Dizisi) 2017-2018
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Sinema Filmi) 2017
Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi) 2017
Roman Havası (TV Dizisi) - 2014 Elmas
Avrupa Avrupa (TV Dizisi) - 2013 Saadet Gürleyen
20 Dakika (TV Dizisi) - 2013 Akrep
İstanbul'un Altınları (TV Dizisi) 2011 Uğur
Gönülçelen (TV Dizisi) Gönülçelen 1. 2. Sezon 2010 Gülnaz
Bana Bunlarla Gel (TV Dizisi) 2010
Aşkım Aşkım (TV Dizisi) 2008 Hadise (13 Bölüm)
Osmanlı Cumhuriyeti 2008 Çiçekçi Kadın
Hemşire Meri (TV Dizisi) 2008 Meri
Düş Yakamdan (TV Dizisi) 2007 Şahane
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu 2006 Teorik Tuğçe
Kısmet (TV Dizisi) 2005 Kısmet
Hayat Bilgisi (TV Dizisi) 2003 Hediye (2005/2006)
İnşaat 2003 Televizyoncu Kız
Bayanlar Baylar (TV Dizisi) 2002 Zakkum
Yarım Elma (TV Dizisi) 2002-2003 Gonca
Beşibiryerde (TV Dizisi) 2002
Bizim Otel (TV Dizisi) 2001 Naciye
Yeditepe İstanbul (TV Dizisi) 2001 Önem
Abuzer Kadayıf 2000 Yazgülü
Üzgünüm Leyla (TV Dizisi) 2000
Kahpe Bizans 1999 Anaç Hatun
Hayvanlara Dokunduk (TV Dizisi) 1997 Fatma
Köşe Kapmaca (TV Dizisi) 1996 Handan
Şehnaz Tango (TV Dizisi) 1994 Hasene