'Terim'in yerinde olsaydım yapmazdım' diyen Burak Yılmaz: Hakkımı helal etmiyorum

Kariyerine Hollanda'da devam eden Burak Yılmaz, Fatih Terim hakkında konuştu. Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynadığı şampiyonluk maçında Fatih Terim'in gülüşüyle ilgili 'Yerinde olsam öyle gülüş yapmazdım' diyen Burak Yılmaz, 2016'daki prim kriziyle ilgili seneler sonra ilk kez konuştu.

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Kariyerinin son günlerine girerken Fortuna Sittard'da futbol hayatına devam eden Burak Yılmaz, sosyal medya platformu Twitch'de yayın yapan H-Talks programına katıldı, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"4 büyüklerin hepsinde aslanlar gibi forma giydim" diyen Burak Yılmaz, "Fenerbahçe hariç hepsinin de hakkını verdim. Camialara kırılmak haddimize değil. Fenerbahçe kariyerim çok kötüydü. Kendi hatalarımdan dolayı. Bir de ne yazık ki Aragones'e rastladım ben. 75-80 yaşındaydı ve çok aksiydi, ben de gençtim ve aksiydim. Biraz kendi hatam diyebilirim."

"Galatasaray'da her şey çok iyiydi. Kontratım çok yüksekti. Hak etmiştik de. Ondan sonra sıkıntılar çıktı. TL'ye çevirmek istediler, sonra indirim yaptılar. Her şeye evet dedim ama ne olursa olsun yetmedi. Benim sözleşmemle ilgili sürekli sıkıntılar oldu. Ondan sonra da sakatlığım oldu, ondan sonra taraftarlarla bir şey oldu."

"O zaman ayrılmaya karar verdim ben. Çok teklif vardı. West Ham United'a gidiyordum ben, menajerimi aradım. O da Çinliler geldi, bizi almaya çalışıyorlar bir aydır, bir gidip teşekkür edelim dedi. Neyse gittim, başkan beni ikna etti. Ben West Ham United'a gidip teşekkür ettim, Çin'e gidiyorum diye."

"Yerinde olsaydım öyle bir gülüş yapmazdım"

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçta yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Burak Yılmaz: "Şampiyonluk maçıydı. Biz kazansaydık Galatasaray'ın önüne geçecektik. 4 takım yarışıyordu ama o maç şampiyonluk maçıydı. Ben Fatih Terim'in yerinde olsaydım öyle bir gülüş yapmazdım orada. O kendimi yere attığımı düşündü ama bana faul vardı."

"Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden birisi. Herkesin ne olduğunu bildiği, herkesin saygı duyması gerektiği biri. Kırgınlık yok, benim için Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden birisi. Galatasaray'a en büyük başarıları kazandırmış, Türkiye'nin en büyüklerinden birisi."

EURO 2016'da prim konusu

"EURO 2016'da prim 500 bin Euro. Son maçta ben kadrodaydım ama oynamadım. Bana prim yatmadı. Arda Turan kafama vurdu 'Bana bir hediye alırsın karam.' dedi. Selçuk İnan da 'Ona prim yatmadı.' dedi. Arda 'Sen nasıl prim almazsın' diye sinirlendi. Ondan sonra bir şey yaşandı.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Orada sadece ben değil, yardımcı ekipten kimse prim almadı. Orada futbolcular aralarında para toplayıp onlara prim verdik. Bu da olay oldu. Gruptan da çıkamayınca prim kavgası çıktı. Bu prim davasını basına kim ne şekilde verdiyse, benim ağzımdan laflar söylediyse sadece onlara hakkımı helal etmiyorum.

Yılmaz, "Futbolu bıraktıktan sonra bu olayı isim isim her ayrıntısına kadar anlatacağım. Sevdikleri insanları savunanlar, yine aynı şekilde savunabilecekler mi göreceğiz" sözleriyle duyduğu kırgınlığı dile getirdi.

Lille şampiyonluğu

Fransa'da Lille ile yaşadığı şampiyonluk için ise Burak Yılmaz, "Lille ile kazandığım şampiyonluk benim kariyerimin en özel başarılarından biri. Bir sene orada tarih yazdım ama maçımıza Türkiye'den gelen, olmadı. Bir yanım eksik kaldı" sözleriyle sitemkâr konuştu.

"Ronaldo'ya özendiğim olmuştur"

"Benim için dünyadaki en iyi futbolcu Cristiano Ronaldo. Çok da karşılıklı oynadık, çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha Ronaldo'cuyum. Fransa'da Messi'ye karşı da oynadım. Messi safi yetenek, Ronaldo çalışarak bu hale gelmiş. Özendiğim de olmuştur Ronaldo'ya. Benim için hala en iyisi Ronaldo."