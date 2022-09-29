Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir daha da inecek

TESK Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. Faizi 12'ye kadar düşürdük. Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım'' dedi. Erdoğan kamu bankalarına da talimat verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu toplantısında konuştu. Faiz ve enflasyon mesajı veren Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"En büyük düşmanım faizdir"

-Öyle bir Cumhurbaşkanınız var ki, savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir. Faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Tabi aramızda faiz politikasını yüksek faizi savunanlar yok mu? Var. Buna başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyor. Ama Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor, düşük faizi savunan politika güdüyor. İnşallah yılbaşından sonra enflasyonun düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum.

"Kamu bankalarına talimatım var"

-Yatırım kredilerinde de siz kamu bankalarının kapısını aşındırın özel sektör bankaları ne yapar bilmem ama kamu bankalarına talimatım var yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız gerekli desteği vereceksiniz.

"Ziraat, Vakıfbank duymuştur"

-Sayın Palandöken 500 bin lira teklifle geldi. Palandöken gaz vermeye alışmıştır devamlı gaz verir. Kamu bankalarıma sesleniyorum siz kolaylaştırıcı olacaksınız size böyle kredi için başvuran esnafım sanatkarım olduğu zaman imkanlarınız neye el veriyorsa kredi konusunda sağlayacaksınız. Ziraat, Vakıf bunları duymuştur. Dünyada yaşanan krizleri Türkiye'yi es geçmesi düşünülemez.

"Putin'le görüşeceğim"

-Enerji tasarrufu çağrılarını takip ediyorsunuz. Parlamentoda yorgan, battaniye dağıtıyorlar. Görüyorsunuzdur...Gereğini biliyorum en güzel şekilde yapacaksınız. Bu akşam Sayın Putin ile görüşmemiz olacak ve kendileriyle Ukrayna ile olan sıkıntıları bir değerlendirme fırsatım olacak. Kış aylarını dünyanın birçok ülkesine göre sıkıntısız geçireceğiz.

"5 milyonu aşan müracaat var"

-Muhalefet ilk evim ilk işyerim kampanyamıza kara çalsa da vatandaşlarımız çok ilgi gösteriyor. 5 milyonu aşan müracaat var. Şuan da buralarda zaten arsa tahsisi noktasında en az bir milyon ama üstü olabilir arsa tahsisi ile vatandaşımız orada kendi konut mu yapar dikey mimari olmayacak kendine ait evini mi yapar... Bir de proje de iş yerlerimiz de var. Bu projeyi de hayata geçireceğiz. İş yerlerini uygun ödeme şartları ile sunacağız. Bu adımlar bizim vatandaşlarımıza ve üreticimize verdiğimiz değerin yansımalarıdır.

-Varsın birileri musluk açsın birileri temel atma veya atmama törenleri ile milletin karşısına çıksın komik duruma düşsün. Biz milletimiz için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Şu an itibari ile sadece kredi yurtlar kurumu olarak 850 bin yatak kapasiteye ulaştık.