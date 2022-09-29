Berber, kuaför ve güzellik salonlarını ilgilendiriyor! Ticaret Bakanlığı: 1 Ocak 2023'e ertelendi

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'den itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olması yönünde karar almıştı. Söz konusu uygulamanın 1 Ocak 2023'e ertelendiği duyuruldu.

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Türkiye genelinde 108 bin işyerinde 1 Ekim’den itibaren aynı anda uygulamaya girecek berber ve kuaförlerin haftada bir gün kapalı olmasına yönelik uygulamanın ertelendiği duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir" denildi.