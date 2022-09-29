Soba kullanacak olanlar için kritik uyarı: Yılda 2 kez...

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte klimalar, kombiler ve sobalar yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Sinop Belediyesi İtfaiyesi Müdürü Ayhan Özbek, soba kullanacak kişiler için oldukça önemli uyarılarda bulundu.

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Gördüğüm birçok bölgesinde soğuk havalar artık iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Hal böyle olunca kaloriferler, klimalar, elektrikli ısıtıcılar ve sobalar yavaş yavaş çalışmaya başladı. Özellikle rüzgarlı havalarda oldukça tehlikeli olan sobalar, tedbir alınmadığında zehirlenmelere hatta ölümlere sebep olabiliyor.

Karadeniz ve Doğu bölgelerdeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karının düşmesiyle uzman isimlerden soba kullanan vatandaşlara uyarı geldi.

Sinop Belediyesi İtfaiyesi Müdürü Ayhan Özbek, rüzgârlı havalar nedeniyle evin içine sızan gazdan dolayı zehirlenme durumlarının yol açtığı riske karşı vatandaşları uyardı.

Soba için 2, kombi için 1 kez

Ayhan Özbek, yaptığı uyarılarda şu ifadeleri kullandı:

Eylül-Ekim ayları artık kışa hazırlık aylarıdır. Kış tam olarak başlamadan önce kömürlü soba kullananların yılda iki kez, doğalgaz kombi bacalarının ise teknik personellerce yılda bir kez bakımlarının yapılması gerekir. Yaşadığımız Sinop kentimiz ciddi rüzgâr esintisi barındırıyor. Bacalarımızdan evlerin içine sızan karbonmonoksit gazı çok ciddi zehirlemelere yol açabilir. Bu tür zehirlenmeler ise kısa sürede tıbbi müdahale gerektirir, yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir.

İtfaiye Müdürü Özbek, vatandaşların baca temizliği için Sinop İtfaiyesi’ne başvurabileceklerini de açıklamalarına ekledi.

Soba nasıl temizlenir?

Soba yakıldığında soba içerisinde bulunan odun ve kömürler yandıkça küle döner ve alt kısmında küller birikir. Kül birikmesi içerisine attığınız odun ve kömür miktarına göre değişkenlik gösterir. Sobanız yanarken belirli saatlerde bir küllerini bir çöp kovası içerisine boşaltmayı ihmal etmeyin.

Sobanız sönükken ve soğuduğunda sobayı kalıp sabunlu suyla ıslatılmış mikro fiber bez ile temizleyebilirsiniz.

Şayet sobada cam bölümler var ise bu alanları amonyaklı bezlerle silmeniz gerekecektir.

Soba kullanan insanlar ayda 1 kere soba borularını çıkartıp iç kısımlarını temizlemeli ve baca temizliği yapmalıdırlar.

Soba borularını temizlerken uzun fırça ile boruların içerisini fırçalayıp odun ve kömür birikintilerini ortadan kaldırmış olursunuz.

Soba nasıl yakılır?

Sobanın içerisine 3'te 2 oranında kömür doldurulur. Kömürün üzerine tahta parçaları koyarak tutuşturularak güç yakıtları kullanmamaya özen gösterilir. Kömür tutuşturulurken sobanın alt ve üst hava kapakları açık olması oldukça önemlidir. Tutuşmadan sonra üst hava kapağı kapatılıp alt kapaktan hava girişi sağlanmalıdır.