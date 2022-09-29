O çocukların zekâ testi daha yüksek çıkıyor! Anneler 1 yaşından itibaren mutlaka içirin

Çocuk sahibi olan birçok ebeveyn öncelikle çocuğunun sağlıklı olması sonrasında ise zeki olmasını ister. Peki çocuğun zekasını geliştirmek için neler yapılmalı, çocuğu nasıl beslemeli ve ek besinler verilmeli mi? Bu konuda en çok merak edilenler ve çocuklarda balık yağının önemini uzman doktor anlattı.

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Hem bedenen hem de ruhen sağlıklı bir çocuk her ebeveynin en büyük hayalidir. Herkes çocuğunun zeki olmasını ister. Peki, zekâ için çocuk nasıl beslenmeli? Prof. Dr. Gökhan Aydemir, 1 yaşından itibaren balık yağını önerdi. Araştırmalara göre Omega-3 ihtiyacı karşılanan çocukların zekâ testlerinde diğerlerine oranla daha yüksek skorlar alıyor.

Çocukların zekâsını beslenme de etkiliyor. Bu konuda hem Türkiye'de hem de dünyada birçok araştırma var. Peki, uzmanlar çocuklarda zekâ için ne öneriyor?

Omega 3-ü ihmal etmeyin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Aydemir, "Amerikan Pediatri Akademisi'nin dergisinde yayımlanan bilimsel araştırma, hamilelik ve emzirme döneminden itibaren düzenli olarak omega-3 ihtiyacı karşılanan çocukların zekâ testlerinde diğerlerine oranla daha yüksek skorlar aldığını gösterdi." dedi.

Beyin gelişimi için çok önemli

1 yaşından itibaren çocukların omega-3 ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gökhan Aydemir, Omega-3'ün faydalarını şöyle anlattı:

"Beyin gelişiminin en hızlı seyrettiği süreç 0-3 yaş aralığı ve beynin önemli bir kısmı omega-3 yağ asidi DHA'dan oluşuyor. Bu periyotta her gün düzenli omega-3 alan çocukların beyin gelişimleri için çok faydalı olduğu yönünde birçok araştırma bulunuyor."

Hamilelikte omega-3 neden önemli?

Gebelik döneminde anne karnındaki bebeğin beyin gelişimi için annenin omega-3 ihtiyacını düzenli olarak karşılaması çok önemli olduğunu belirten Aydemir, şöyle devam etti:

"Doğumdan sonra ise bebeğin ihtiyaç duyduğu omega-3, anne sütü vasıtasıyla çocuğa geçiyor. Yani gebelik ve emzirme döneminde annenin kendi omega-3 ihtiyacını karşılamasıyla bebek de bu omega-3'ten faydalanıyor. Norveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmada gebelik, hamilelik ve çocukluk döneminde omega-3 ihtiyacı düzenli olarak karşılanan çocukların 4 yaşına geldikleri zaman uygulanan zekâ testinde diğerlerine göre çok daha yüksek skorlar aldıkları tespit edilmiştir. Omega-3'ün sadece beyin gelişimi için değil, çocukların sağlıklı büyümesinde de sayısız faydası bulunuyor. Birçok hastalığın ortak sebebi olan enflamasyonu azaltarak güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaya yardımcı oluyor. Düzenli omega-3 kullanan kişilerde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma oranında da ciddi bir düşüş görülüyor."

Omeda 3-e ne zaman başlanmalı?

Omega-3 yağ asitlerinin vücutta üretilmediğini ve dışarıdan alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aydemir, şu bilgileri verdi:

"Peki çocuğuna her hafta düzenli olarak balık yedirebilen ülkemizde kaç aile var? Maalesef ki çok az. Bu sebeple 1 yaşını dolduran çocuğa sıvı balık yağı kullanımının başlanması, düzenli omega-3 alımı için büyük önem taşıyor. 3 yaşına kadar günde yaklaşık 500 miligram, 3 yaşından sonra ise her gün yaklaşık 1000 miligram sıvı balık yağı kullanan çocukların sağlıklı bir beyin ve vücut gelişimi için şanslı olduklarını belirtmekte fayda var."

Her mevsimde kullanmak gerekir mi

"Balık yağı kullanımına yazın ara verilir" şeklinde geçmişten kalan yanlış bilgilerin mevcut olduğunu söyleyen Aydemir, "Kışın omega-3 üretemeyen vücut yazın bir anda Omega-3 üretmeye mi başlıyor? Tabi ki hayır. Bu sebeple gerekli faydayı görmeniz için ara vermeden yılın 4 mevsimi kullanılmasında büyük fayda var." dedi.

Çocuklar için hangi balık yağları tercih edilmeli?

Bir hekim olarak çocukların kullanımı açısından sıvı formlu balık yağlarını önerdiklerini bu yağların hem daha yüksek EPA ve DHA miktarları ile çocuğun ihtiyacını karşıladığını hem de balık yağının en doğal formu olduğunu belirten Prof. Dr. Aydemir, "Tüketimi özendirmek için jel veya şeker görünümünde sunulan Omega-3 takviyelerini tercih etmiyorum. Çünkü sıvı balık yağına kıyasla içlerindeki DHA ve EPA miktarları çok az. Ayrıca balık yağını şeker formunda hazırlamak için birçok katkı maddesi de kullanılabiliyor. Bu sebeple çocuğunuz için en doğru balık yağları sıvı formda olanlardır. Bizim çocukluğumuzdaki gibi acaba çocuklar sıvı balık yağı kullanır mı diye endişe etmenize gerek yok. Doğal aromalarla lezzetlendirilmiş sıvı balık yağlarını artık çocuklar çok rahat kullanıyor. Çünkü tatları oldukça lezzetli olan ve çocukların severek kullanabildiği balık yağları bulunuyor." şeklinde konuştu.

Balık yağlarının öneminin aileler tarafından anlaşılmasının ardından özellikle pandemi döneminde birçok markanın türediğini belirten Prof. Dr. Aydemir sözlerini şöyle tamamladı:

"Oysaki balık yağı üretimi son derece hassas bir konu. Üretim kalitesi belli olmayan bir ürünün etiketinde yazan omega-3 miktarından yola çıkarak sırf fiyatı uygun diye tercih edilmesinin sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız için sürekli kullandığımız bir ürüne güven duymak son derece önemli. Bu sebeple uzun yıllar omega-3 alanında rüştünü ispatlamış, soğuk denizlerde yaşayan balıklardan elde edilen ve güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğine inanıyorum."