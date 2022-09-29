Berfu Yenenler 'meme' yorumlarına dayanamadı, bombayı patlattı! Meme videosu sosyal medyayı salladı!

Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine giren eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Renkli ve eğlenceli kişiliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yenenler, takipçilerinden gelen "Hiç memen yok", "Kocanın memesi senden daha büyük" yorumlarına dayanamadı ve bombayı patlattı. Sıradışı bir tepki veren güzel isim çektiği video ile mesajları ifşa ederek "Ben de diyodum neyim eksik buldum çok şükür" dedi.

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Eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, ekranların sevilen dizisi Aliye'de Özgür karakterine hayat veren sonrasında Çok Güze Hareketler Bunlar'da adını geniş kitlelere duyuran Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine girdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan, renkli ve eğlenceli kişiliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve fenomen haline gelen Berfu Yenenler, takipçilerinden gelen 'meme' yorumlarına dayanamadı. Her paylaşımı olay olan güzel isim çektiği sıradışı video ile eleştirilere böyle cevap verdi.

"Kocanın memesi senden daha büyük"

1.7 milyon takipçisi bulanan Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Berfu Yenenler, takipçilerinden gelen yorumları ifşa ederek, çektiği video ile sosyal medyayı salladı. Siyah elbisesi ile çekildiği pozu paylaşan Yenenler, takipçilerinden gelen "Kocanın memesi senden daha büyük", "Hiç memen yok", Çocukları eser emzirmiş", "Kız senin de memen yokmuş" yorumlarına dayanamadı ve bombayı patlattı. Yorumları ifşalayan tescilli güzel, kamera karşısına geçerek sıradışı bir video ile tepki gösterdi.

"Ben de diyodum neyim eksik buldum çok şükür"

Paylaşımının altına ve mesaj kutusuna gelen "Memen yok" yorumlarının ardından Berfu Yenenler, bu mesajları derleyek "Sosyal medyanın hayatımızdaki etkileri" adı verdiği bir videoda göğüslerine yastık koydu. Gelen yorumlara sıradışı ve eğlenceli bir video ile tepki veren ünlü isim paylaşımının altında, "Ben de diyordum neyim eksik buldum çok şükür" notunu düştü.

İşte Berfu Yenenler'in çok konuşulan o videosu;

"Böyle on numara cevap yeryüzünde yok helal sana"

Berfu Yenenler'in çektiği flaş 'meme' videosu sosyal medyayı sallarken, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin hayranları yaptıkları, "Böyle on numara cevap yeryüzünde yok helal sana", "Yorumları yapanların hepsininde kadın olması… yazık", "Akıl memede değil baştadır , teşekkürler", "Gerçekten süper cevap", "Helal olsun sana anlayana kapak" gibi yorumlarla destek verdi.

Berfu Yenenler kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurmuştur. Yine aynı yıl Miss International Yarışması’nda da Türkiye’yi temsil etmiştir. 2019 yılında Eser Yenenler ile dünyaevine girmiştir. 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcu olan güzel ismin bu evlilikten 2 çocuğu vardır.