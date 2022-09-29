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Ali Babacan'dan Erdoğan'a '6 sıfır' yanıtı: Gazetelerden öğrendi, ertesi gün bana sordu

Ali Babacan'dan Erdoğan'a '6 sıfır' yanıtı: Gazetelerden öğrendi, ertesi gün bana sordu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiden sorumlu bakan olduğu dönemde paradaki 6 sıfırın atılmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gazetelerden öğrendi, ertesi gün bana sordu" yanıtını verdi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEVA Partisi lideri Babacan arasındaki 6 sıfır ve ekonomi yönetimi polemiği devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın "6 sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu Başbakan, sen kimsin ya'  sözlerine Ali Babacan'dan yanıt geldi.

FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olan Babacan, Erdoğan'ın paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendiğini söyledi. Babacan şöyle konuştu:

Ali Babacan : 6 sıfırı gazeteden öğrendi

-"Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın' dedi.

- Paradan 6 sıfır atma törenini biz Merkez Bankası'nda yaptık. Bugün böyle bir şey olsa, tören Merkez Bankası'nda mı yapılır yoksa külliyede mi yapılır?

- Bunu kendisini kınamak için söylemiyorum. Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil. Devletin başındaki kişinin yapacağı iş, ehil ve dürüst kadroları kilit yerlere koyacak ve genel koordinasyon sağlayacak o kadar."

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, geçen günlerde katıldığı bir toplantıda Babacan’ı ismini anmadan hedef almıştı:

"Enflasyonu şubat ayında makul seviyelere indireceğiz, sonrasında tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Geçmişte bunu biz yaptık. Faizi yüzde 4,6'ya enflasyonu 6,2'ya indirdik.  Kendine paye çıkaranlar yok değil, var. Ya sen kimsin? 6 sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu Başbakan, sen kimsin ya? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya?"

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