Ukraynalıyı evine alan İngiliz 10 yıllık eşini terk etti! 4 aylık ilişki olaylı sona erdi

Ukraynalı Sofia mülteci sıfatıyla sığındığı İngiltere'de bir çiftin evine sığındı. Ev sahibi Tony, 2 çocuk annesi olan 10 yıllık eşini Sofia için bir anda terk etti. İkilinin ülke basınına konu olan 4 aylık ilişkisi olaylı şekilde sona erdi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yüzünden ülkesinden kaçıp İngiltere’ye gelen ve iki çocuklu bir çiftin evine sığınan Ukraynalı mülteci Sofiia Karkadym’in yaşadıkları geçtiğimiz aylarda tüm dünya basınına yansımıştı.

Sofiia, Lorna Garnett ve sevgilisi Tony’nin evine yerleşmiş ancak kısa bir süre sonra Tony çocuklarının annesi Lorna’yı, Sofiia için terk etmişti. Ancak Sofiia ve tony’nin ilişkisi dört ayın sonunda polis eşliğinde son buldu.

Basına yansıyan haberlerde bir tarafta eski partnerine adeta ateş püsküren Lorna, bir tarafta da Sofiia’ya aşık olduğunu ve Lorna ile ilişkisinin aslında çok daha önce bittiğini söyleyen Tony ve kendini savunan Sofiia yer aldı.

Ancak tüm dünya basınına yansıyan bu sansasyonel ilişki sadece dört ay sürebildi ve Tony Sofiia’yı terk etti.

Birbirlerini suçladılar

Ukraynalı mülteci, Tony’nin dört aylık ilişkilerini bitirirken kendisine kötü davrandığını belirtiyor ve eski sevgilisi için de yalancı diyor. Tony ise Sofiia’nın şiddet ve alkole yatkın olduğunu, bir tartışmalarında duvarı bıçakladığını ve polisi çağırmak zorunda kaldığını söylüyor.

"Çocuk sahibi olacağımızı düşündüm"

The Sun’a konuşan Sofia şunları söyledi: “Onu gerçekten sevdim ve hayatımızın geri kalanını birlikte geçirip çocuk sahibi olacağımızı düşündüm ama değişti. Sanırım baskı onu etkiledi. Kendi annesi bile Lorna’ya yaptıkları hakkında onunla konuşmayı bıraktı. Beni kapı dışarı ettiğinde, bu ülkede param, gidecek hiçbir yerim, başka arkadaşım olmadığını biliyordu. Şimdi benim için uzun ve zor bir yolculuk olacak ama hayatımı yeniden kuracağım ve bunu yaptığımda onun artık bunun bir parçası olmadığına sevineceğim.”

Evine aldıktan 2 gün sonra...

Aslında IT yöneticisi olan Sofiia sözlerine şöyle devam etti: “Kalbim kırık, onun saçmalıklarına gerçekten inandım. O bir yalancı. Onunla ve Lorna’yla sadece iki gündür yaşıyorken bana hamleler yapmaya başladı. Taşınana kadar seks yapmadık. Bunu yapmazdım. Ama yalnız kaldığımızda elimi tutar ve bana sarılırdı. Her şeyi o başlattı. Onu ve Lorna’yı ben ayırmadım, ben gelmeden çok önce ilişkileri bitmişti.”

Ayrıca Tony’i kendisine bir köpek gibi davranmakla suçladı. Sofiia suçlamalarına devam ederken Tony’nin, kendi parasını kumarda harcadığını ve bir çevrimiçi kumarhane oyunu oynarken bir günde 500 sterlin kaybettiğini ekledi.

"Beni ki kez tutuklattı"

Sofiia, Tony’den ayrılmasının ardından yaşadığı yıkımı anlattı ve şunları söyledi: “Kayboldum. Kalbim kırık ve hala Tony’e karşı hislerim var. Burada kimsem yok. Ev yok, para yok. Arkadaşım yok. Burada, polisin beni Bradford’da bıraktığı iğrenç bir yerde kalıyorum.”

Polis tarafından telefon, mesaj veya kişisel olarak Tony ile iletişime geçmemesi konusunda uyarıldığını ve bu koşulları ihlal etmesi halinde yeniden tutuklanıp suçlanacağını söyledi: “Tony’i asla incitmedim. Ona asla saldırmadım. Lorna ve çocukları ile ilgili bazı şeyler beni çok üzdü.

Bana bakacağına ve her şeyi yoluna koyacağına söz verdi. Ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Muhtemelen geri döneceğim. Ama çok üzgünüm. Kendi evimize girmeme izin vermedi ve onunla özel olarak konuşmak istediğim için beni iki kez tutuklattı. Bir mesajla benden ayrıldı ve beni sokaklara attı ve güvende olup olmadığımı umursamıyor. Daha önce gösterdiğinden tamamen farklı bir yüz gösteriyor.”

Sofiia ve Tony’nin ayrılığından sonra gözler Lorna’ya çevrildi, ama Lorna yeniden Tony ile birlikte olmanın mümkün olmadığını belirtti. Gelişmelerden sonra verdiği röportajda Lorna şunları söyledi: “Onu seviyorum, saygı duyuyorum, güzel kızlarımızın babası, ama köprünün altından çok su geçti. Biz her zaman kızlarımız için arkadaş ve olabileceğimiz en iyi ebeveynler olacağız. Yeni bir ilişkisi olursa onun için mutlu olacağım ve eminim ki o da benim için mutlu olur.”

Tony tarafından evlerine aldıkları Ukraynalı mülteci için terk edilen Lorna, “Şu anda tüm bunlardan kurtulmaya ve bu kadını evime nasıl soktuğumu anlamaya çalışıyorum” diyor. Ayrılık sonrası ruhsal sorunlar yaşadığını da belirten Lorna, yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “Çocuklar yatağa girip uyur uyumaz, oturup ağlardım. Her gece böyle geçiyordu.

Neredeyse hiç uyumadım. Her zaman neden yaptığını düşünürdüm. Kendim hakkında sorular sormaya başladım, bebeklerim olduğundan beri aldığım kiloları düşündüm. Çocuklar yüzünden neredeyse hiç dışarı çıkmadığımızı fark ettim. Onun için sıkıcı olup olmadığımı merak ettim. Doktorlara gittim.”

Lorna ayrıca, basına yansıyan haberlerden de çok etkilendiğini anlatıyor: “İlk makaleler, Sofia’nın onu havaalanında ilk gördüğünde ondan hoşlandığını yazıyordu. Evde ne kadar mutsuz olduğunu gördüğünü ve onun için üzüldüğünü söyledi. Bunları sadece Sofia söylüyordu. Ama biz Tony ile ilişkimizi hiçbir zaman tartışmadık. Dürüst olmak gerekirse mutsuz olduğumuza inanmak için hiçbir neden yoktu.”

"Onunla çok flört ediyordu"

Ayrılmadan önceki süreci ise Lorna şu şekilde anlatıyor: “Sofiia gelene kadar sakin bir hayatım vardı ve şimdi her şey değişti. O güzel ve tatlıydı. Arabadan indiğinde yaptığı ilk şey gelip bana sarılmak oldu. Ağlamaya başladı ve ben de ağlamaya başladım. Onu alışverişe çıkardım, ihtiyacı olan her şeyi aldım. Mutluydu. Ve arkadaş olduk. Bana bazı Ukrayna yemeklerini pişirmeyi öğretti.

"Tony gelmeden hemen önce üstünü dğeiştirirdi"

Lorna, Sofiia’nın ilgisini ise ilk olarak Tony’e olan davranışlarındaki gariplikle fark ettiğini söylüyor: “Tony’nin hastane güvenlik görevlisi olarak işten eve gelmesinden hemen önce Sofia üstünü değiştirirdi. Bütün gün sabahlığı ya da kapşonluyla oturur, Tony içeri girmeden hemen önce şık giysiler giyer ve tüm makyajını yapardı. Onunla çok flört ediyordu ve ilk başta onun sadece genç ve arkadaş canlısı olduğunu düşündüm, ancak birkaç gün sonra gözlerinin onun üzerinde olduğunu fark ettim.

"Beni rakibi olarak gördü"

Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum. İsterseniz buna kadın içgüdüsü deyin. Ona yaklaşmaya çalıştığını biliyordum. Sonra gündüz o işteyken benimle konuşmayı bıraktı. Beni rakibi olarak gördüğünü fark etmeye başladım. Ondan hoşlandığını o zaman anlamıştım.”

Tony’nin kendisini ve kızlarını biri için terk edeceğini asla hayal edemediğini söyleyen şu şekilde devam ediyor konuşmaya: “O harika bir babaydı ve bana çok iyi davrandı. Tam bir şoktu.”

Kapıyı tekmeleyerek çığlık attı

Tony, geçen cumartesi Sofiia’nın tartışmaları sırasında çok öfkelenip Bradford’da evlerinin duvarını bıçakladıktan sonra dört aylık ilişkisini sonlandırdı. Sofia, tutuklandı ve eve geri dönmemesi için onu uyaran polis tarafından götürüldü. Ancak Sofia, yeniden eve dönüp “Tony, seni seviyorum” diye bağırarak kapıyı tekmeledi.

Komşular polisi tekrar aradılar ve memurlar onu yakındaki bir çitin altında saklanırken bulup ikinci kez tutuklamadan önce bir duvarın üzerinden atlayarak kaçtı.

Sofiİa ayrıca Tony ile paylaştığı evin duvarını bıçakladığını da itiraf ediyor, ancak olayın iki ay önce olduğunu söylüyor:

“Sadece karısıyla olan durumdan dolayı kızgındım. Bizi ve geleceğimizi umursamıyor gibiydi, hep çocuklarından bahsediyordu. İlişkimizi mahvetti.”

Sofia, ülke Rusya ile savaş halindeyken Ukrayna’ya nasıl geri yerleşebileceğinden emin olmadığını iddia etti. Altı aylığına acil mülteci statüsü veren vizesi birkaç hafta sonra sona eriyor.

Aylar sonra özür diledi

Tony ise yaşadıklarından sonra şu açıklamaları yapıyor: “Bütün bu olayı geride bırakmamız ve kızlarımız için harika ebeveynler olmamız gerekiyor. Şu an benim de biraz zamana ihtiyacım var. Neler olduğunu değerlendirmek için. İnternet üzerinden bana çıplak fotoğraflarını bile gönderen çok sayıda teklif almama rağmen kimseyle ilişkiye girmeyeceğim. Güvenlik alanında bir iş bulmam ve rap müziğimi yapmaya devam etmem gerekiyor. İyi bir baba olmalı ve Lorna’ya ihtiyacı olan tüm desteği vermeliyim.

Sofia ile ilişkiye girmek büyük bir hataydı. Pişmanım. Lorna’ya acı çektirdiğim ve bu ailemi etkilediği için üzgünüm.

Ama daha önce de söylediğim gibi, Lorna ile ilişkimin bittiğini hissettim ve bir çıkış yolu bulamadım. Sofia bana bu konuda yardımcı oldu. Ama onu artık asla görmek istemiyorum.”

Lorna, Tony’nin Sofia’nın ayrılığı sonrası tekrar birlikte olup olmayacakları sorulduğunda şunları söylüyor: “O gittiğinde ona hâlâ delice aşıktım ve o gitti. Ama sanırım, bazı yönlerden bana bir iyilik yaptı. Bir çiftin olması gerektiği gibi olmadığımızı fark etmemiştim. Ama şimdi biliyorum. İkimiz de mutsuz bir hayat yaşayıp, çocuklar uğruna birlikte kalabilirdik. Ama bu her zaman işe yaramaz. Ayrılmaları harika, çünkü bunun gazetelerde ne kadar süreceği konusunda endişeliydim. Umarım bunların hepsi bir an önce biter ve biraz huzur buluruz.”