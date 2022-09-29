Mevsim geçişlerine alerjiniz mi var? Bu yöntemlerle bu beladan kurtulacaksınız

Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan alerji durumu birçok kişiye hayatı kabusa çevirebiliyor. Peki bu alerjenlerden kendimizi nasıl koruyabiliriz? İşte denemeniz gereken yöntemler...

Abone ol

Mevsim geçişleri birçok kişiyi mutlu etse de bazı kişiler için ilkbahar ve sonbahar mevsimleri adeta kabusa dönüşüyor. Bu durumun yaşanmasının başlıca sebebi ise polenler ve bunların neden olduğu alerjik durumlar. Farklı türde alerjilerin olduğu bilinirken, bazıları hafif geçiyor ama bazı alerjiler oldukça zor günler yaşatabiliyor.

Peki mevsim geçişlerinde bu alerjenlerden kendimizi nasıl koruyabiliriz? İşte alerjenlerden uzak durmanız için yapmanız gereken yöntemler...

Zencefil

Anti oksidan ve anti bakteriyel olmasından ve içeriğinde birçok vitamin, mineral bulundurmasından dolayı sağlık için oldukça faydalı baharatlardan birisi olan zencefil, mevsim geçişlerinde yaşanan alerji için tüketilirse alerjinin belirtilerini hafifletir.

Nane

Nefes açıcı ve ferahlatıcı etkilerinden dolayı solunum yollarının temizlenmesine destek olan nane çayı, tüketildiği zaman burun akıntısı, tıkanıklığı ve kaşıntıya iyi gelerek solunum yollarının alerjiden kaynaklanan sorunların üstesinden gelir.

Tuz

Tuz, içerisinde bulunan anti bakteriyel özelliğinden dolayı su ile karıştırılıp gargara yapılırsa hem boğazlarda enfeksiyon kırılır hem de alerjinin sebep olduğu tıkanıklık, kaşıntı ve akıntı durur.

Çörekotu

Birçok hastalığa faydası olduğu bilinen ve düzenli olarak tüketildiği zaman sağlık için inanılmaz faydaları olan çörekotu içeriğinde bol miktarda E vitamini ve biyotin bulundurması sebebiyle alerjik reaksiyonların etkisini azaltarak iyileşmeyi sağlar.

Elma sirkesi

Anti bakteriyel, anti septik özelliğinden dolayı tüketildiği zaman solunum ve bağışıklığının düzenlenmesine ve iyileşmesine destek olan elma sirkesi, alerjiden dolayı oluşan burun akıntısı, kaşıntı ve tıkanıklıkların giderilmesine ve boğazlardaki ağrı, tahrişi önler.

Gece kaşıntısı neden olur?

Pek çok kişi gece kaşıntısı neden olur diye merak ediyor. Bilhassa gece ortaya çıkan bu kaşıntı farklı rahatsızlıkların habercisi olabileceği gibi alelade bir kaşıntı da olabilir. Bu ancak zaman içinde belli olur. Fakat uzun süre devam eden bir gece kaşıntınız varsa vakit kaybetmeden bir uzmana gitmeniz faydalı olacaktır.

Gece kaşıntısına ne iyi gelir?

Gece kaşıntısı oluştuğunda uyku düzenini olumsuz etkiler ve kişinin hayatını kabusa çevirir. Dolayısıyla herkes bu kaşıntının geçmesini ister. Peki gece kaşıntısına ne iyi gelir? Gece kaşıntısı için evde farklı yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Bunlar arasında; bal, aloe vera, limonlu su, sirkeli su, defne yaprağı suyu/ kremi, yoğurt, karanfil yağı ve nane yaprağı bulunmaktadır. Fakat yine de eğer kaşıntınız geçmezse mutlaka uzman bir doktorla görüşün. Çünkü gece kaşıntısı kimi zaman ciddi rahatsızlıkların bir belirtisi de sayılmaktadır.