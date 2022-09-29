İyice kafayı yedik : 'Bana yol verdi dövdüm'! İstanbul'da eczanede kadın döven adamın ifadesi şok

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da eczanedeki kadını döven saldırganın ifadesi akıllara zarar. Olay anına ait video gündeme düştüğünde herkes tepki göstermişti. Saldırganın ifadesi ortaya çıkınca ise herkes büyük şok yaşadı. Zira adam kadına kendisine yol verdiği için saldırdığını itiraf etti. İşte bugün herkesin konuştuğu o ifade...

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İSTANBUL Gaziosmanpaşa'daki olay 21 Eylül 2022'de yaşandı. Yenimahalle'de yaşanan olayda, B.S. isimli kadın, öğle saatlerinde ilaç almak için eczaneye girdi. Kadın alışveriş için bankoya yönelmişken hemen arkasından biri daha eczaneye adım attı.

Kadına arkadan saldırdı

İçeri giren kişi B.S. isimli kadına arkadan saldırıp o daha ne olduğunu anlayamadan kafasına yumruklar attı. Genç kadın saldırının şiddetiyle öne doğru savrulurken saldırgan kaçmaya çalıştı.

Koşarak kaçtı

Genç kadına saldıran kişi hızlı bir şekilde arkasını dönüp eczaneden kaçarken yere düştü. Toparlanan saldırgan kısa sürede kayıplara karıştı. Saldırganın genç kadını darp ettiği anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisteki ifadesi şok: Bana yol verdi

Saldırıya uğrayan kadın polise gidip şikayette bulundu. Gaziosmanpaşa polisi eczanedeki saldırı anını inceledi ve faili buldu.



Polis saldırganın Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Kimlik ve adresinin belirlenmesinin ardından Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette Mustafa Ç.', "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim." diye ifade verdi.

Gaziosmanpaşa Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlanan Mustafa Ç. adliyeye sevk edildi. Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte Mustafa Ç.'nin kendisine yol veren kadını darp ettiği anların videosu: